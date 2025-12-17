الطيران التركي يشارك فى مارثون الأهرامات

شاركت الخطوط الجوية التركية، شركة الطيران التي تسير رحلات إلى أكبر عدد من الدول عالميًا، كراعٍ بلاتيني في ماراثون مراكز بالأهرامات 2025، الذي أُقيم في 13 ديسمبر تحت ظلال أهرامات الجيزة. وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام الشركة بدعم الفعاليات الرياضية الدولية التي تجمع مجتمعات من مختلف أنحاء العالم.

شهد الماراثون مشاركة آلاف العدّائين من دول متعددة، وحضور شخصيات بارزة، من بينها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفير الفرنسي إريك شوفالييه، إلى جانب ممثلين عن سفارات ووزارات ومنظمات رياضية دولية. ومنذ انطلاقه عام 2019، رسخ الماراثون مكانته كأحد أبرز سباقات الجري في مصر، وأول سباق منظم رسميًا يقام بالكامل حول أهرامات الجيزة، ويحظى بدعم وزارة الشباب والرياضة والاتحادين المصري والدولي لألعاب القوى والاتحاد الدولي للماراثونات (AIMS). ويتضمن سباقات لمسافات 5 و10 كيلومترات ونصف ماراثون.

وفي هذا السياق، أكد محمود يايلا، نائب الرئيس الأول للمبيعات في الخطوط الجوية التركية، إيمان الشركة بدور الرياضة في توحيد الشعوب، معربًا عن فخرهم بدعم هذا الحدث العالمي في موقع فريد. وتمثل المشاركة امتدادًا لاستراتيجية الشركة في دعم الشراكات الرياضية والمبادرات التي تعزز قيم الصحة والاستكشاف والتواصل بين الثقافات عبر شبكة وجهاتها العالمية.