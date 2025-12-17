قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ القليوبية: التعامل مع أي شكاوى وتوفير الراحة للناخبين بجولة الإعادة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة لتفقد سير عملية التصويت بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب ، حيث تفقد أعمال التأمين من قبل قوات الأمن بمديرية أمن القليوبية، بالإضافة إلي متابعة كافة الاستعدادات الخاصة بانتظام عملية التصويت، حيث استقبله الناخبات بالزغاريد فرحة لمواصلة عملية التصويت.


وبدأ المحافظ الجولة بتفقد لجان التصويت بمدرسة ابن خلدون ببنها، ثم مدرسة عبيدة ابن الجراح في نقباس التابعة لمركز بنها، ثم انتقل لتفقد لجان التصويت بطوخ، حيث تابع سير العملية الانتخابية في مدرسة الشهيد محمد فهمي الطوخي بمدينة طوخ، ومدرسة ترسا للتعليم الأساسي.


كما شملت الجولة المرور على مركز ومدينة قليوب بزيارة مدرسة طنان الثانوية بنين، ثم مركز ومدينة شبين القناطر وتفقد مدرسة الزهويين الابتدائية المشتركة، كما اختتم الجولة في مدينة الخصوص بزيارة مدرسة الشهيد علاء عزت الثانوية بنين.


وتابع محافظ القليوبية، سير العملية الانتخابية في مستهل اليوم الأول من إعادة انتخابات مجلس النواب، وذلك من داخل غرفة عمليات الشبكات الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مؤكدًا تمام فتح جميع اللجان على مستوى المحافظة وانتظام دخول الناخبين بسهولة ويسر.


وأجرى المحافظ اتصالًا مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمتابعة الحالة العامة بمحيط اللجان، والتأكد من الاستقرار التام وعدم وجود أي معوقات، مع توجيهاته بسرعة التعامل مع أي شكاوى، وتوفير سبل الراحة والدعم لكبار السن وذوي الهمم بما يضمن مشاركتهم بيسر.


وأوضح المحافظ، أن جولة الإعادة تجرى داخل 5 دوائر انتخابية على مستوى المحافظة، حيث تم تجهيز 277 مقراً انتخابياً تستقبل الناخبين، وتضم في طياتها 397 لجنة فرعية، مشيراً إلى أن كافة المقار خضعت لمعاينة دقيقة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المواطنين.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

