التنمية المحلية: حملات لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط بـ 12 محافظة

نفذت وزارة التنمية المحلية، حملات مكبرة لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط في 12 محافظة هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، مطروح، الشرقية، البحيرة، الإسماعيلية، المنوفية، السويس ، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بضرورة التصدي الحاسم لكافة الإشغالات والمخالفات بالأحياء، تابع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

أبرز نتائج الحملات:



محافظة القاهرة: غلق وتشميع مقاهي مخالفة بميدان الإسماعيلية، ورفع الإشغالات الثابتة والمتحركة بشارع سيد عبد الواحد بحي مصر الجديدة، ومناطق بشيراتون حي النزهة.



محافظة الجيزة: إزالة موقف عشوائي بمنطقة المنيب.



محافظة الإسكندرية: رفع إشغالات بنطاق حي وسط بعدد من الشوارع والأسواق.



محافظة الدقهلية: تنفيذ حملة مكبرة بنطاق حي غرب المنصورة، أسفرت عن رفع الإشغالات والتعامل مع المخالفات وإعادة الانضباط المروري.

محافظة دمياط: تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة دمياط، والتعامل مع المخالفات بالشوارع الرئيسية



محافظة كفر الشيخ: تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات بمدينة كفر الشيخ، وإعادة الانضباط بالمناطق الحيوية.

محافظة مطروح: رفع الإشغالات بوسط مدينة مرسى مطروح، شملت شوارع: الثانوية، ليبيا، التهريب، والقاضي.

محافظة الشرقية: شن حملة مكبرة بحي ثان الزقازيق لرفع إشغالات المحال والباعة الجائلين وإعادة الانضباط.

محافظة البحيرة: تنفيذ حملات ليلية لرفع الإشغالات بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار.

محافظة الإسماعيلية: رفع إشغالات وحواجز خرسانية وحديدية، وفحص تراخيص المحال بشارع الثلاثين.

محافظة المنوفية: حملة ليلية مكبرة بحي غرب شبين الكوم لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بالشوارع الرئيسية والفرعية.

محافظة السويس: تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بالكورنيش، وممشى أهل السويس، ومنطقة الملاحة، وعدد من المناطق المتفرقة بحي السويس.

وتم التنبيه على جميع المحافظات برفع درجة الاستعداد بكافة غرف العمليات ومراكز السيطرة، والتواجد الميداني على مدار الساعة، مع استمرار المتابعة اللحظية لضمان سرعة التعامل مع أي مخالفات.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن المتابعة الميدانية المستمرة عبر الشبكة الوطنية للطوارئ تمثل أداة حاسمة لدعم المحافظات في فرض الانضباط، والحفاظ على حق المواطن في شارع منظم وآمن، مع استمرار التعامل الفوري مع أي مخالفات تُرصد على مدار الساعة.