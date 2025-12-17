تكريم أحمد أبو الغيط على هامش أعمال المؤتمر العربي رفيع المستوى بالأردن

كرمت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية وفاء سعيد بني مصطفى، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك على هامش مشاركته في افتتاح أعمال المؤتمر العربي رفيع المستوى حول تنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية في الدول العربية.

وشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية، في افتتاح أعمال المؤتمر العربي الدولي رفيع المستوى حول تنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، والذي عُقد يوم 17 ديسمبر 2025 بالمملكة الأردنية الهاشمية، تحت رعاية وحضور دولة رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية.

من ناحيته، أعرب أحمد أبو الغيط، عن سعادته للمشاركة في المؤتمر الذي يستضيفه الأردن الذي يحرص دوما بقيادته الحكيمة على احتضان الفعاليات العربية والدولية، في إطار جهوده لتعزيز العمل العربي والدولي المشترك.

وأكد أن المنطقة العربية ما زالت تشهد تحديات ضاغطة على كل الأصعدة، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يُمعن في إفراغ وقف إطلاق النار في غزة من مضمونه ضارباً بالإرادة الدولية عرض الحائط، فيما يواجه الفلسطينيون أمطار الشتاء، ويموت الأطفال من البرد، وتعيش الأسر في حالة من التشريد والنزوح الداخلي.

وأشار أبو الغيط إلى أنه "لا يوجد واجب اجتماعي أولى من إعادة مجتمع غزة إلى الحياة الطبيعية، وإسناد الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس الشرقية ودعمهم وتعزيز صمودهم من أجل البقاء على الأرض التي يُراد تهجيرهم منها ومحو وجودهم التاريخي عليها".

ولفت أبو الغيط الى الرؤية العربية، التي تبنتها جامعة الدول العربية في "القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية" في بغداد في أيار الماضي، كمسارٍ استراتيجي طويل المدى للتحول الاجتماعي.

وأكد أن "هذه الرؤية تضع الإنسان العربي محوراً للعملية التنموية، فهو أداتها وغايتها النهائية في الوقت نفسه، وهي رؤية تدعو إلى مجتمعات تحتوى جميع مكوناتها، من دون إقصاء أو تهميش، وعلى أساس من الإنصاف والعدالة، وذلك عبر تعزيز اقتصاد تضامني يقوم على توظيف الرقمنة والابتكار لخلق فرص عمل، وتعزيز العدالة الاجتماعية".

ولفت إلى أن "المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد" الذي تستضيفه الأردن، يشكل آلية فنية إقليمية مهمة، داعمة لكافة المسارات المتعلقة بالتنمية" ومن المهم دعم هذا المركز مالياً، وبكل الوسائل الأخرى، من أجل القيام بمهمته هذه على أكمل وجه".

كان رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، قد افتتح في عمان اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر العربي رفيع المستوى حول تنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، وذلك ضمن الدورة الـ45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.