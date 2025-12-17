جدول القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة والإعدادية بالوادى الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد عن بدء تنفيذ القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة والشهاده الإعدادية بالتعاون مع قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، ابتداء من الأحد المقبل وعلى مدار يومين حيث تم تخصيص قاعات تعليمية بمقر مكتبة مصر العامة ، والمركز الاستكشافى ، ومدرسة الثانوية الفنية بنات، والتى يحاضر فيها نخبة من الخبراء من المعلمين ذوي الكفاءة المهنية والمتخصصين فى المواد العلمية والأدبية المختلفة، ومقدمى البرامج التعليمية المتخصصة .

- القوافل التعليمية المجانية بدعم وزارات الشباب والتعليم والتنمية المحلية

ويجرى تنفيذ القوافل التعليمية للمراجعة النهائية لطلاب الشهاده الاعداديه،، الثانويه العامه بقسميها الادبى والعلمى، للعام الثالث عشر على التوالى 2025،2026، تحت إشراف الإداره المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزاره الشباب والرياضة والإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب ، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ، والتعليم الفنى ووزارة التنمية المحلية ، ووحده تصدوا معنا، والأزهر الشريف وصندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطى، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهه ظاهره الدروس الخصوصية.

ومن جانبه وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم تنظيم قوافل تعليمية مجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة بمركزي الفرافرة وبلاط، والتي يحاضر بها نخبة من الأساتذة والخبراء بالمواد التعليمية المختلفة؛ لتخفيف العبء عن أولياء الأمور، وتوفير خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا بالمناطق النائية، وتكثيف المراجعات النهائية والمحاضرات لطلاب الشهادة الثانوية العامة ومتابعة انتظام حضور الطلاب لتحقيق أقصى استفادة.