قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: 30 % من المصريين تحت خط الفقر.. ونعمل على رفع الأجور وخفض الأسعار
مدبولي: طفرة اقتصادية شاملة وتسهيلات جديدة قريبا لجذب الاستثمارات
مدبولي: صادرات القنطرة غرب تتجاوز 4 مليارات دولار وتسريع «حياة كريمة» بالإنتاج المحلي
ربط منظومة التدريب المهني المصرية باحتياجات سوق العمل الإيطالي
مدبولي: تطوير ميناء العين السخنة وخطط تحفيزية جديدة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات
مدبولي: ميناء العين السخنة أصبح مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات
مدبولي: : مشروع حياة كريمة هو أعظم مشروع في القرن العشرين بالنسبة للدولة المصرية
مدبولي: 25% من مساحة مصر تصلح للزراعة لكن المشكلة في ندرة المياه
مجلس الوزراء: توقيع اتفاقية لإقامة مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام
بوتين: القوات الروسية تقدمت على جميع محاور القتال بأوكرانيا في الشهور الأخيرة
مدبولي: نتوقع تجاوز صادرات مشروعات منطقة القنطرة غرب 4 مليارات دولار
مدبولي: نستهدف نمو القطاعات الاقتصادية بنسبة لا تقل عن 15% خلال العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جدول القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة والإعدادية بالوادى الجديد

ديوان محافظة الوادي الجديد
ديوان محافظة الوادي الجديد
منصور ايوالعلمين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد عن بدء تنفيذ القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة والشهاده الإعدادية بالتعاون مع قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، ابتداء من الأحد المقبل وعلى مدار يومين حيث تم تخصيص قاعات تعليمية بمقر مكتبة مصر العامة ، والمركز الاستكشافى ، ومدرسة الثانوية الفنية بنات، والتى يحاضر فيها نخبة من الخبراء من المعلمين ذوي الكفاءة المهنية والمتخصصين فى المواد العلمية والأدبية المختلفة، ومقدمى البرامج التعليمية المتخصصة .

- القوافل التعليمية المجانية بدعم وزارات الشباب والتعليم والتنمية المحلية

ويجرى تنفيذ القوافل التعليمية للمراجعة النهائية لطلاب الشهاده الاعداديه،، الثانويه العامه بقسميها الادبى والعلمى، للعام الثالث عشر على التوالى 2025،2026، تحت إشراف الإداره المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزاره الشباب والرياضة والإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب ، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ، والتعليم الفنى ووزارة التنمية المحلية ، ووحده تصدوا معنا، والأزهر الشريف وصندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطى،  وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهه ظاهره الدروس الخصوصية.

ومن جانبه وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم تنظيم قوافل تعليمية مجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة بمركزي الفرافرة وبلاط، والتي يحاضر بها نخبة من الأساتذة والخبراء بالمواد التعليمية المختلفة؛ لتخفيف العبء عن أولياء الأمور، وتوفير خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا بالمناطق النائية، وتكثيف المراجعات النهائية والمحاضرات لطلاب الشهادة الثانوية العامة ومتابعة انتظام حضور الطلاب لتحقيق أقصى استفادة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

الفنان مصطفى ابو سريع

بعد زواج دام 8 سنوات .. مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الأربعاء

باسل رحمي

تنمية المشروعات: برنامج موسع لملتقيات التوظيف في الصعيد والمحافظات الحدودية

مشغولات ذهب

5 مليارات دولار.. زيادة الطلب العالمي على المشغولات الفضية المصرية

بالصور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد