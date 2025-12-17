قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمجد الشوا: المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية وكشف هشاشة أوضاع النازحين في غزة
جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام لسكان شمال غزة.. تفاصيل
وزير الخارجية يشدد على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
إيزيس محمود: نسير على الطريق الصحيح نحو برلمان يُعبّر عن إرادة الشعب
سفارة مصر باليونان: إعادة جثامين المتوفين في غرق مركب الهجرة سيتم بأسرع وقت
ننشر نص كلمة المجلس القومي للإعاقة باحتفالية الأزهر الشريف السنوية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية
في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
مجلس الوزراء: منتجات مصنع الطلمبات الغاطسة تدخل في مشروعات حياة كريمة
وزير الخارجية لـ نظيره السلوفاكي: نطالب بالإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية بغزة
مسئول في البيت الأبيض: ترامب لم يتخذ حاليا أي قرار جديد بشأن تشديد العقوبات على روسيا
الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الكونغولي هاتفيًا دعم مسار تسوية النزاع في شرق الكونغو
حوادث

النيابة العامة تنظم ورشة عمل تدريبية لأعضائها بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني

دورة النيابة العامة
دورة النيابة العامة

أعلنت النيابة العامة أنه في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بتفعيل إستراتيجية النيابة العامة للتدريب (٢٠٢٥–٢٠٣٠)، وتنفيذًا لمحوريها الأول والسادس المتعلقين بتطوير قدرات أعضاء النيابة العامة، وبناء الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، نظَّمت إدارة التفتيش القضائي ورشة عمل تدريبية لأعضاء النيابة العامة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعهد البحوث الجنائية والتدريب، وذلك خلال الفترة من السادس عشر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري.

تأتي هذه الورشة في إطار التعاون القائم بين النيابة العامة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال التدريب على مواجهة استخدام الإنترنت والمنصات الإلكترونية لأغراض إرهابية، دعمًا لتطوير قدرات أعضاء النيابة العامة ورفع كفاءتهم في التعامل مع تلك القضايا المستحدثة.

وشملت الورشة عددًا من الموضوعات المتخصصة، تناولت سبل التصدي لاستخدام الجماعات الإرهابية للإنترنت في التأثير السردي والتجنيد، وحماية واسترداد البيانات الجنائية في تحقيقات جرائم الإرهاب المرتكبة عبر الإنترنت، والتحديات المتعلقة بجمع الأدلة الرقمية وحفظها وعرضها، إلى جانب استعراض الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة، والإطار التشريعي الوطني لمكافحة الإرهاب عبر الإنترنت، وآليات التعاون مع مزودي الخدمة، والاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في التحقيقات المتعلقة بالإرهاب عبر الإنترنت، فضلًا عن مناقشة موضوع الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق بين الابتكار والضوابط القانونية، واستعراض عدد من الحالات العملية.

نيابة النائب العام الأمم المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

