إزالة مخالفات بناء ورفع إشغالات ومصادرة مركبات التوكتوك بحدائق أكتوبر.. صور

قامت إدارة التنمية بجهاز مدينة حدائق أكتوبر بالتنسيق الكامل مع شرطة المرافق بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء ورفع الإشغالات والباعة الجائلين ومطاردة مركبات التوكتوك بالمدينة.

أسفرت الحملة اليوم عن ضبط وإزالة عدد من المخالفات بمناطق متفرقة من المدينة، أبرزها: رفع كلارك من تشوينه من مسلسل 5، وإزالة فورية لشدة خشبية لدور مخالف لقطعة رقم 2 بلوك 10 المخابرات.

كما واصلت الحملة مطاردة مركبات التوكتوك، وقامت بضبط توكتوك بشارع حورس، وتروسيكل بكيا مشروع الـ 41، وتوكتوك من مشروع الـ41 عمارة.

القضاء على مخالفات البناء

وأكد المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر أن الحملات مستمرة للقضاء على مخالفات البناء، وإزالة بؤر المخالفات والتعامل معها فور ظهورها، مناشدا المواطنين بالإلتزام وعدم المخالفة.

وأضاف: أي مخالفة سيتم إزالتها فورا وعمل محضر لصاحبها وتغريمه، مشددا على أن رئاسة الأحياء تتابع جميع المخالفات بشكل يومي، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالتها وإثبات عدم ارتكابها قبل صدور قانون التصالح، إضافة إلى رصد أي تغيير في استخدام القطع السكنية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.



