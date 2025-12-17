قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد أبو بكر: معدل الفقر يفرض إعادة النظر في السياسات الاقتصادية
إقالات وإعادة هيكلة|قرارات عاجلة من "مدارس النيل" بعد واقعة الاعتداء على التلاميذ
أحمد حسن: المصري وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي يتفاوضون لضم حمزة علاء
لتخويف المستثمرين.. أحمد موسى: منجم السكري واجه حملات تشويه وبلاغات كيدية بعد 2011
لا شبهة جنائية.. النيابة العامة تُصرّح بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور
خير كبير.. أحمد موسى يتحدث عن منجم السكري ويكشف الحقائق
270 مليون جرعة سنويا.. مصر تدشن أكبر مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات وتوطين التكنولوجيا الحيوية
تعليم الجيزة تعلن نتيجة التنسيق الرابع للصف الأول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس
انتخابات النواب.. تقرير حقوقي: المشهد يشتعل في دوائر الإعادة مع اقتراب الحسم
توافد ملحوظ للناخبين في الإسماعيلية عقب إعادة فتح صناديق الاقتراع .. تفاصيل
مظهر غير لائق.. أمين الإفتاء يوضح حكم حلاقة القزع وشكله المنهي عنه شرعا
برلماني: المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات تعكس وعي المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

إزالة مخالفات بناء ورفع إشغالات ومصادرة مركبات التوكتوك بحدائق أكتوبر.. صور

القضاء على مخالفات البناء بحدائق أكتوبر
القضاء على مخالفات البناء بحدائق أكتوبر
آية الجارحي

 قامت إدارة التنمية بجهاز مدينة حدائق أكتوبر بالتنسيق الكامل مع شرطة المرافق بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء ورفع الإشغالات والباعة الجائلين ومطاردة مركبات التوكتوك بالمدينة.

أسفرت الحملة اليوم عن ضبط وإزالة عدد من المخالفات بمناطق متفرقة من المدينة، أبرزها: رفع كلارك من تشوينه من مسلسل 5، وإزالة فورية لشدة خشبية لدور مخالف لقطعة رقم 2 بلوك 10 المخابرات.

كما واصلت الحملة مطاردة مركبات التوكتوك، وقامت بضبط توكتوك بشارع حورس، وتروسيكل بكيا مشروع الـ 41، وتوكتوك من مشروع الـ41 عمارة.

القضاء على مخالفات البناء

وأكد المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر أن الحملات مستمرة للقضاء على مخالفات البناء، وإزالة بؤر المخالفات والتعامل معها فور ظهورها، مناشدا المواطنين بالإلتزام وعدم المخالفة.

وأضاف: أي مخالفة سيتم إزالتها فورا وعمل محضر لصاحبها وتغريمه، مشددا على أن رئاسة الأحياء تتابع جميع المخالفات بشكل يومي، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالتها وإثبات عدم ارتكابها قبل صدور قانون التصالح، إضافة إلى رصد أي تغيير في استخدام القطع السكنية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.


 

حدائق أكتوبر مخالفات البناء مركبات التوكتوك الباعة الجائلين قانون التصالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية: حل مشكلات الصرف وتكثيف النظافة وتمهيد الطرق بالمحلة

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان.. هل ترديد الأذكار بعد الصلاة من تمام صحتها.. وحكم مصافحة المصلين بعد الصلاة.. وهل الجلوس والمشي او الإتكاء على المقابر حرام؟

صورة أرشيفية

بعد اتهام زوجها.. أسرة نيفين مندور تكشف السبب الحقيقي وراء وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

بالصور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

فيديو

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد