موجز أخبار الوادي الجديد| الاوقاف تعقد اجتماعًا موسعًا لتعزيز الانضباط الإداري والدعوي.. وتنفيذ خطة رصف وتطوير الطرق بالمراكز

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

"أوقاف الوادي الجديد" تعقد اجتماعًا موسعًا لتعزيز الانضباط الإداري والدعوي

عقد فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، اجتماعًا موسعًا ضم مديري الإدارات الفرعية والقيادات الدعوية، وذلك لمتابعة سير العمل وتعزيز قيم الانضباط والالتزام المؤسسي، في إطار السعي المستمر للارتقاء بمنظومة العمل الدعوي والإداري بالمديرية.

واستهل فضيلته اللقاء بكلمة ترحيبية أعرب خلالها عن تقديره لجهود القيادات الدعوية، واصفًا إياهم بـكتيبة العمل وشركاء النجاح في الميدان، ناقلًا تحيات وتقدير فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، لكل الأئمة والعاملين بالمساجد، مؤكدًا أنهم مشاعل النور وحملة أمانة الكلمة الصادقة.

وأصدر مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة، حزمة من التوجيهات الحاسمة لضبط الأداء الإداري والدعوي، جاء في مقدمتها التأكيد على عمارة بيوت الله من خلال العناية بنظافة المساجد ودورات المياه وتطهيرها دوريًا، باعتبارها الواجهة الحضارية الأولى للعمل الدعوي.

كما شدد الشيخ رمضان على تفعيل الدور المجتمعي للإمام ليشمل الإصلاح بين الناس، وزيارة المرضى، والتفاعل الإيجابي مع قضايا المجتمع، ليكون الإمام قدوة فاعلة ومؤثرة، وأكد الالتزام بالزي الأزهري والمظهر اللائق، مع التقيد بموضوع خطبة الجمعة ووقتها المحدد دون تجاوز.

وتضمنت التوجيهات تكثيف الرقابة الميدانية المفاجئة من مديري الإدارات، وتفعيل مكاتب التحفيظ والأنشطة القرآنية، مع توثيق الفعاليات ورفعها للمديرية أولًا بأول. كما شدد على ترسيخ الولاء المؤسسي، وتحري الدقة في نقل المعلومات، ومنع أي تصرفات فردية أو إعلانات خاصة تسيء لمكانة الوظيفة.

وأكد أهمية تطوير المقارئ والأنشطة الدعوية والفكرية الموجهة للشباب، مع التواجد الميداني المستمر والاستماع لمقترحات الأئمة والعاملين، وخلق بيئة عمل يسودها التعاون والشفافية.

وفي ختام اللقاء أُكد إرساء مبدأ الثواب والعقاب، من خلال تكريم النماذج المتميزة ومحاسبة أي تقصير يمس هيبة المنبر. كما فُتح باب النقاش، حيث تم الاستماع لاستفسارات مديري الإدارات، وطرح حلول عملية وفورية لكل المعوقات.

واختتم الاجتماع بتوجيه الشكر لوزير الأوقاف على حسن الاختيار، مؤكدين أن المديرية تشهد طفرة ملحوظة في الانضباط والارتقاء، مع تعهد الجميع بمواصلة العمل بروح الفريق لخدمة بيوت الله ونشر الفكر المستنير.

محافظ الوادي الجديد: متابعة تنفيذ خطة رصف وتطوير الطرق بالمراكز لتعزيز السيولة المرورية

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استمرار المتابعة الميدانية لأعمال رصف وتطوير الطرق بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الداخلية والمحاور الحيوية، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية، وتحسين المظهر الحضاري.

وأوضح المهندس أحمد عبدالرحيم مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، أن الأعمال الجارية تشمل الانتهاء من رصف حي البري (المرحلة الثانية) واستكمال عدد من أحياء البلد القديمة ببلاط الإنترلوك بمركز الخارجة بإجمالي نحو 40 ألف متر مسطح، بالتوازي مع تنفيذ طبقات الأساس لتوسعات بعدد من الشوارع الحيوية، وأعمال الرفع المساحي تمهيدًا للرصف، فضلًا عن الإعداد لتطوير شوارع ومناطق مركزية بمدينة باريس، واستكمال مراحل الرصف بطريق الشيخ والي ومدخل قرية أسمنت بمركز الداخلة، إلى جانب التعاقد على تنفيذ رصف ببلاط الإنترلوك بإجمالي نحو 30 ألف متر مسطح بالمركز، مع التجهيز لاستكمال أعمال رصف طريق بلاط / أولاد عبدالله، والتنسيق لنقل معدات الرصف إلى مركز الفرافرة ضمن خطة العمل خلال الشهر الجاري.



وتأتي هذه الجهود في إطار توجه محافظة الوادي الجديد لتطوير منظومة الطرق الداخلية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين والمركبات داخل المدن والقرى، إلى جانب دعم خطط التنمية العمرانية والاقتصادية.

وتستهدف خطة الرصف والتطوير تحسين المظهر الحضاري، وتقليل معدلات الحوادث، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية، مع الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة، وبما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ويواكب خطط الدولة للتنمية المستدامة بالمحافظة.

سكرتير عام الوادي الجديد يتابع الموقف التنفيذي لملفات التصالح

عقد المحاسب سيد محمود سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح بجميع مراكز المحافظة، في إطار جهود محافظة الوادي الجديد للانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بسرعة البت في الطلبات المقدمة من المواطنين وتيسير الإجراءات

جاء الاجتماع بحضور ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب قيادات الإدارات المعنية، حيث جرى استعراض معدلات الإنجاز الحالية، ونسب الانتهاء من الملفات، والمعوقات التي تواجه بعض الطلبات، تمهيدًا لوضع حلول عاجلة لتسريع وتيرة العمل والانتهاء من أكبر عدد ممكن من الملفات خلال الفترة المقبلة.

وأكد سكرتير عام المحافظة، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من إجراءات التصالح، مشددًا على سرعة تسليم النماذج النهائية للمواطنين المستوفين لكافة الشروط، بما يضمن تقنين أوضاعهم القانونية وإنهاء حالة عدم الاستقرار المرتبطة بملفات البناء المخالف.

وشدد على أهمية مخاطبة المواطنين المتقاعسين عن سداد مقابل التصالح، والتنبيه عليهم بسرعة استكمال المستحقات المالية المقررة، وفقًا للقانون واللوائح المنظمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين، حفاظًا على حقوق الدولة وضمان الجدية في التعامل مع هذا الملف الحيوي.

وتناول الاجتماع أيضًا آليات تطوير منظومة العمل داخل المراكز التكنولوجية، وتكثيف جهود الفحص والمعاينة، بما يسهم في تقليل زمن إنجاز الطلبات وتخفيف العبء عن المواطنين، فضلًا عن تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية والهيئة الهندسية لضمان دقة وسرعة إنهاء الملفات.

وأشار الحضور إلى أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى باهتمام بالغ من القيادة التنفيذية بالمحافظة، لما له من دور مهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي، والحفاظ على التخطيط العمراني، وتنظيم البناء وفقًا للاشتراطات القانونية.

وفي ختام الاجتماع، أكد السكرتير العام على استمرار المتابعة اليومية لهذا الملف، مع رفع تقارير دورية إلى المحافظ، لضمان تحقيق المستهدفات المطلوبة في أسرع وقت ممكن، بما يخدم مصالح المواطنين ويحقق الصالح العام بمحافظة الوادي الجديد.