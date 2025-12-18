قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاح فوزي يكشف الموقف الدستوري من إلغاء الانتخابات البرلمانية ومد عمل مجلس النواب
العمر مجرد رقم.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينات ضمن فئة كبار السن
وزير الإسكان يوضح موعد قرعة علنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " للمتقدمين بـ18 مدينة
روسيا: عدد الجنود الأوكرانيين المجندين حديثا ويفرون من الخدمة العسكرية في تزايد
لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات
اعتراف رسمي أمريكي بمسئولية الجيش عن كارثة جوية دامية
الخارجية الصينية بشأن ضغوط ترامب على فنزويلا: ندعم جميع الدول في الدفاع عن سيادتها
الصين: صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان تهديد حقيقي للسلام والاستقرار
بعد وفاة نيفين مندور.. خبير حماية مدنية يُوجّه تحذيرات لتفادي حرائق المنازل في الشتاء|فيديو
رئيس وزراء بلجيكا : أصول روسيا المجمدة جزء هام من مفاوضات سلام أوكرانيا
تشيع جثمان الفنانة الراحلة نيفين مندور .. اليوم
التمثيل التجاري يبحث مع كندا تعميق الشراكة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

فنزويلا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن وعشرات الناقلات الخاضعة للعقوبات

نفط
نفط
وكالات

طلبت فنزويلا من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة
عقد اجتماع لمناقشة "العدوان الأميركي المستمر" على البلاد، وذلك وفقا لرسالة موجهة إلى المجلس المكون من 15 عضوا اطلعت عليها رويترز.

وقال دبلوماسي في الأمم المتحدة إنه من المرجح أن يُعقد الاجتماع الثلاثاء المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر أمس الثلاثاء بفرض "حصار" يمنع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات من دخول فنزويلا أو الخروج منها، في أحدث خطوة من جانب واشنطن لتكثيف الضغوط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وأظهرت بيانات جديدة حصلت عليها شبكة CNBC الأربعاء 17 ديسمبر، أن ما لا يقل عن 34 ناقلة نفط خاضعة للعقوبات الأميركية ولها تاريخ في نقل النفط الفنزويلي، موجودة حالياً في البحر الكاريبي.

ووفقاً لبيانات تتبع السفن من شركة Kpler العالمية لتحليل التجارة، فإن ما لا يقل عن 12 من هذه الناقلات تبدو محمّلة بالنفط الخام الفنزويلي.

وأشارت البيانات إلى أن إحدى هذه الناقلات، وهي Skipper، صادرتها القوات الأميركية في الكاريبي الأسبوع الماضي، وكانت في طريقها إلى الولايات المتحدة.

وجاء تحليل Kpler بعد يوم واحد من تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض "حصار كامل وشامل" على الناقلات الخاضعة للعقوبات التي تتحرك من وإلى فنزويلا، كما صنّف نظام مادورو الحاكم كـ منظمة إرهابية أجنبية.

وتتوقع Kpler أن تقوم الولايات المتحدة بحظر الناقلات الخاضعة للعقوبات فقط التي تحمل نفطاً من فنزويلا، وليس السفن المشابهة التي تنقل نفطاً من دول أخرى مثل إيران وروسيا.

وقال ديميتريس أمباتزيديس، كبير محللي المخاطر والامتثال في Kpler، لـ CNBC:  
"في ضوء إعلان الرئيس ترامب الأخير، قد تتعرض هذه الناقلات لتدقيق أكبر وإجراءات تنفيذ محتملة من السلطات الأميركية."

وفي تقرير منفصل للعملاء، قالت Kpler إن الحصار المفروض على النفط الفنزويلي لا يُتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخام.

وأضاف التقرير أن الخطوة لم تُحدث حتى الآن دعماً ملموساً للأسعار بسبب انقسام السوق إلى شريحتين، وبقاء القطاع الخاضع للعقوبات مزدحماً.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 2% يوم الأربعاء.

وتُعد شيفرون الشركة الوحيدة المصرح لها من الولايات المتحدة بنقل النفط الفنزويلي إلى الأراضي الأميركية.

وذكر تقرير Kpler أن الإمدادات المتجهة إلى الولايات المتحدة ستستمر بموجب ترخيص شيفرون، بينما ستتأثر الإمدادات المتجهة إلى الصين وكوبا بشكل أكبر.

وبجانب Skipper، تشمل الناقلات الـ11 الأخرى المحمّلة بالنفط الفنزويلي:  
Star Twinkle 6، Hyperion، Boceanica، Lydya N، Bandra، Soldier، Avril، Phenix VI، Manuela Saenz، Dianchi، Baisha.

وقال مات سميث، كبير المحللين الأميركيين في Kpler، إن بعض هذه السفن لجأت في السنوات الأخيرة إلى ما يُعرف بتزوير إشارات AIS لإخفاء مواقعها، مضيفاً أنه خلال فترات إطفاء الإشارة جرت عمليات نقل شحنات من سفينة إلى أخرى.

وتُظهر بيانات Kpler أن فنزويلا أنتجت نحو 900 ألف برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات منذ بداية 2025، أي ما يعادل 1% من الإمدادات العالمية.

وتشتري الصين نحو 76% من إنتاج فنزويلا، بينما استوردت الولايات المتحدة 17% من إنتاجها في 2025، وهو ما يعادل نصف نسبة وارداتها في 2024. كما تُعد كوبا وإسبانيا وإيطاليا من أبرز المشترين الآخرين للنفط الفنزويلي.

وأشار تقرير Kpler إلى أن ؤالشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة ستظل مستقرة، بينما ستسعى الصين وكوبا إلى بدائل من روسيا وإيران.

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

حالة الطقس الخميس.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية

المستشار محمد الحمصاني

مُتحدث مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على التصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار.. والدولة لديها خطة لزيادة الأجور|تفاصيل

نورهان

آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

محركات الاحتراق الداخلي

تراجع تاريخي.. الاتحاد الأوروبي يلغي حظر محركات الاحتراق الداخلي

سيارات

انهيار عملاق الـ ليدار.. شركة سيارات شهيرة تعلن إفلاسها

مصنع جنرال موتورز

هجوم أمريكي على جنرال موتورز بسبب إنتاج سيارات فوق قدرة المواطن العادي

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحي

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.

نفين مندور

بعد وفاة نيفين مندور في منزلها .. الأسرة تكشف ملابسات الحادث

أزمة فريال يوسف ونادية الجندي

فنانة فاشلة.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل اتهام فريال يوسف لنادية الجندي بالسب والتشهير

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

