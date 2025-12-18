لمدة 12 ساعة .. قطع المياه غدًا عن مركز مطوبس بكفر الشيخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة مطوبس، وذلك غداً الجمعة من الساعة ٥ مساءً حتى الساعة ٥ صباحاً من اليوم التالي السبت.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نتيجة غسيل وتطهير وتعقيم الخزانات الأرضية؛ مما يؤدي إلى توقف محطة مياه مطوبس الرئيسية، مما يؤثر على (مركز ومدينة مطوبس بالكامل).

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وفي سياق متصل، قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.