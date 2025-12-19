قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر يخوض أول تدريب في المغرب استعدادا لمواجهة زيمبابوي بأمم أفريقيا
ترامب: الرئيس السيسي صديقي وأرغب في لقائه
ألقوا البطاطس والبيض على البرلمان الأوروبي.. مزارعو أوروبا يشعلون بروكسل
مدحت شلبي يقود مبادرة صلح بين حلمي طولان وحسام حسن
سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-12-2025
6 أعراض للاكتئاب تزيد خطر الإصابة بالخرف .. احترس منها
الأنبا باسيليوس يترأس اليوم الروحي لخدام التعليم المسيحي بالإيبارشية
حلمي طولان: هذه أسباب عدم التنسيق مع حسام حسن.. وهؤلاء رفضوا المنتخب الثاني
غالي علي جداً .. يارا السكري تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد العوضي
سوري يحمل الجنسية الأسترالية.. بطل عملية سيدني يتلقى تهديدات بالقتل
إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي بالشرقية
الإفتاء: استطلاع هلال شهر رجب 2025 السبت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

أحمد سمير: 270 مليون جرعة سنويًا تعني استقلال القرار الصحي وانطلاق مصر للتصدير

لقاحات
لقاحات
حسن رضوان

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن تدشين أكبر مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات وتوطين التكنولوجيا الحيوية بطاقة إنتاجية تصل إلى 270 مليون جرعة سنويًا، يمثل نقلة نوعية في مسار الدولة نحو تحقيق الاستقلال في القرار الصحي، وتعزيز القدرة الوطنية على التعامل مع الأزمات الوبائية دون الاعتماد على الخارج.

وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد إن إنشاء المصنع وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وتأهيله للحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية، يضع مصر على خريطة الدول المصدِّرة للقاحات، ويفتح آفاقًا واسعة أمام النفاذ للأسواق الإفريقية والعربية والدولية، بما يدعم الدور الإقليمي للدولة في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المشروع، باستثمارات تبلغ 150 مليون دولار، يجسد توجهًا استراتيجيًا نحو توطين الصناعات الحيوية عالية التقنية، عبر شراكات دولية لنقل التكنولوجيا وإنتاج 29 لقاحًا ومصلاً، وهو ما ينعكس مباشرة على تطوير القدرات العلمية والصناعية المحلية.

وأشار سمير إلى أن الأبعاد الاقتصادية للمشروع لا تقل أهمية عن أبعاده الصحية، خاصة في ظل ارتفاع واردات اللقاحات خلال عام 2024 إلى أكثر من 108 ملايين دولار، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج المحلي ستسهم في تقليص فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، ودعم الاقتصاد الوطني.

واختتم النائب أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن المصنع الجديد يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للأمن الصحي والتنمية المستدامة، وخطوة عملية نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة اللقاحات والتكنولوجيا الحيوية في المنطقة.

نائب الشيوخ الصحي انطلاق مصر للتصدير النائب أحمد سمير

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

مدبولي

زيادة المعاشات 1 يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحد الأدنى؟

الحد الأقصى للتحويل والسحب من إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير

الهارب محمد ناصر

منع الهارب محمد ناصر من دخول دولة خليجية بعد النصب على سيدة من العائلة المالكة

محمد رمضان

هفضل أحب بلدي.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره بعد تأييد حبسه لمدة عامين

ديفندر الكلاسيكية

عودة ديفندر الكلاسيكية .. بقوة 400 حصان وتصميم رياضي | صور

تويوتا C-HR+

تويوتا تقدم C-HR+ الكهربائية.. بقوة تصل لـ 343 حصانًا

كيا K4

سعر ومواصفات كيا k4 موديل 2024 في السعودية

احترس منها .. أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أميرة فتحي وعاطف عبداللطيف بندوة الفن والسياحة بمهرجان القاهرة للفيلم القصير

أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

طريقة عمل القرص الفلاحي
من هو زوج نفين مندور

23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟

مصطفى ابو سريع

هنأت مصطفى أبو سريع.. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

واقعة المسن والفتاة بالمترو

أغلب الشعب المصري فلاحين.. نجل المسن يكشف حقيقة واقعة والده والفتاة داخل مترو الأنفاق

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

