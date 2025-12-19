بعد اكتئاب وفيلر خاطئ.. جيهان قمري تحكي تجربتها مع التجميل

كشفت الفنانة جيهان قمري، تفاصيل خضوعها لـ عملية تجميل خلال الفترة القليلة الماضية، موضحة أنها تعرضت لـ خطأ طبي خلال حقن الفيلر خلال السنوات الماضية.

وقالت جيهان قمري، في لقائها مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامجها كلام الناس، عبر قناة ام بي سي مصر، أن : عملت عملية تجميل من شهرين ونص وقلت للناس، وفي فترة كان عندي اكتئاب وكنت عايزة أغير حاجة، كان عندي مشكلة حقنت حقنة فيلر غلط والموضوع ده مؤذي جدًا الدكتور حقنلي فيلر دائم عند الجيوب الأنفية، والدكتور الأخير فتحلي من تحت عيني ونضفلي كل الفيلر، والعملية كانت ناجحة واتبسطت بـ در فعل الناس.

وأردفت جيهان قمري: أنا عملت العملية بـ بنج موضعي وروحت بعد 3 ساعات، وبعد 10 أيام كأن مفيش حاجة، وده بالرغم من أن والدتي كانت رافضة من خوفها عليا.