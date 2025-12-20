قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

اليوم.. الجامع الأزهر يعقد احتفالية توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن لذوي الهمم

أحمد سعيد

يعقد الجامع الأزهر الشريف اليوم، السبت، احتفالية تسليم جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم – الموسم الثالث "المسابقة العامة لذوي الهمم"، وذلك برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر.

الجامع الأزهر يعقد احتفالية توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن لذوي الهمم

وتُقام الاحتفالية بالتعاون مع أحد البنوك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بالجامع الأزهر الشريف، ويدعو الجامع الأزهر ممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية إلى الحضور وتغطية فعاليات الاحتفالية.

تفاصيل مسابقة حفظ القرآن الكريم لذوي الهمم

كان الجامع الأزهر قد أطلق مسابقة حفظ القرآن لذوي الهمم في موسمها الثالث منذ عدة أسابيع، وأجرى الاختبارات الخاصة بها على مستوى أنحاء الجمهورية.

وتأتي المسابقة في 3 مستويات كالتالي:

  • المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا، بعدد 10 جوائز قيمة كل منها 20 ألف جنيه.
  • المستوى الثاني: حفظ ثلثي القرآن، بعدد 10 جوائز قيمة كل منها 15 ألف جنيه.
  • المستوى الثالث: حفظ ثلث القرآن، بعدد 10 جوائز قيمة كل منها 10 آلاف جنيه.

قيمة جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم لذوي الهمم

إجمالي الجوائز 450 ألف جنيه، دعمًا وتشجيعًا لحفظة كتاب الله من ذوي الهمم، وتقديرًا لعطائهم وقدرتهم المميزة على تحدي الصعاب بنور القرآن الكريم.

الجامع الأزهر الأزهر الجامع الأزهر يعقد احتفالية توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم لذوي الهمم احتفالية توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم لذوي الهمم مسابقة حفظ القرآن الكريم لذوي الهمم حفظ القرآن مسابقة حفظ القرآن

