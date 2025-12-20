اليوم.. محاكمة عصام صاصا وآخرين بتهمة التشاجر داخل ملهى ليلى بالمعادى

تستكمل محكمة جنح دار السلام، نظر محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا وآخرين، بعد قليل، على خلفية المشاجرة التي شهدها أحد الملاهي الليلية بمنطقة كورنيش المعادي، والتي أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص وتلفيات في المكان وعدد من السيارات.

قررت نيابة دار السلام، فى وقت سابق، إخلاء سبيل عصام صاصا مطرب المهرجانات بضمان محل إقامته، كما قررت إخلاء سبيل مدير أعماله، ومالك ملهى ليلى و11 آخرين، بكفالة 10 آلاف جنيه لكل فرد فى واقعة اتهامهم بارتكاب أعمال بلطجة، وتعطيل حركة المرور خلال مشاجرة نشبت بين الطرفين داخل ملهى ليلى بمنطقة المعادى.

كشفت التحريات الأولية، أن المشاجرة نشبت داخل الملهى الليلى أثناء استعداد "صاصا" لتقديم فقرة غنائية بصحبة عدد من مرافقيه، قبل أن تحدث مشادة بينهم وبين أفراد الأمن التابعين لصاحب الملهى الليلى.

وتطور الخلاف سريعًا إلى مشاجرة امتدت إلى خارج الملهى، حيث تبادل الطرفان الاعتداء، ما تسبب فى حالة من الفوضى أمام الكورنيش.

وحاول مطرب المهرجانات عصام صاصا مغادرة المكان بسيارته، إلا أن أحد الأشخاص طارده بدراجة نارية وألقى الدراجة أمام سيارته فاصطدم بها، مما أدى إلى تحطمها وانفجار الوسائد الهوائية "الإيرباج"، فترجّل "صاصا" من السيارة وفرّ هاربًا سيرًا على الأقدام واستقل سيارة أخرى وفر هاربا.