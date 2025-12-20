قافلة حورس تنهي أعمالها بالكشف الطبي على 1320 بواحة سيوة

أنهت قافلة جامعة حورس الطبية والعلاجية المجانية أعمالها في مدينة سيوة بعد ثلاثة أيام قامت خلالها بتوقيع الكشف الطبي على 1320 حالة وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بمطروح ومركز ومدينة سيوة.

وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي على 1320 حالة في عدد من التخصصات الطبية منها 15 حالة قلب وصدر ، و96 حالة جراحة عامة منهم 5 حالات إجراء عمليات جراحية ، و269 حالة باطنة ، و120 حالة جلدية ، و 126 حالة رمد ،و 170 حالة عظام ، و130 حالة مخ واعصاب ، و189 حالة اطفال ، و33 حالة علاج طبيعى و178 حالة اسنان.

وأشاد محافظ مطروح بجهود وثمرة التعاون المستمر مع جامعة حورس برئاسة الأستاذ الدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس الأمناء ، سواء من خلال المنح الدراسية الجامعية لأبناء مطروح خاصة في التخصصات التعليمية النادرة كالطب والصيدلة وغيرها لتوفير مزيد من الكوادر البشرية المتميزة لخدمة أهالي المحافظة ، أو من خلال القوافل الطبية والخدمية لخدمة أهالي المحافظة في العديد من المناطق حيث سيتم توجه القافلة الطبية والعلاجية القادمة إلى مدينة برانى.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير للدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة والقائم بأعمال رئيس الجامعة على جهود المشاركة المجتمعية الفاعلة لخدمة المواطنين خاصة في أقصى المناطق مع توجه القافلة. الطبية إلى سيوة في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المهرجان الذى نظمته لجنة الحفاظ على التراث الطبيعى والثقافى بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد والنائب جمال الشورى والنائب محمد دخيل والعمدة عبد المنعم اسرافيل عن مجلس عمد ومشايخ مطروح ، وعبد الحميد القناشى رئيس لجنة التراث والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة وعدد من عمد ومشايخ مطروح والإعلاميين وذلك بمنطقة الخروبة مع مشاركة الفرسان والخيول.

وبدأ الاحتفال بعرض للخيول والفرسان يتقدمهم الفارس رزق بوعبيد المعبدى وفريق الفرسان من ابناء مطروح الذين اظهروا براعتهم الفائقة فى تدريب الخيول على السباق والعدو ثم قام بعض من الشعراء البادية من ابناء مطروح بإلقاء بعض الابيات الشعرية التى تعبر عن معركة وادي ماجد وتمجد الكفاح والاعمال البطولية التى قام بها ابناء مطروح فى مواجهة الاحتلال الانجليزي عام 1915.

وفي كلماتهم عن أبناء مطروح أكد كلا من النائب محمد دخيل والنائب جمال الشورى. والعمدة عبد المنعم اسرافيل مدى اعتزازهم بتاريخ أجدادهم مع شكر لمحافظ مطروح على دعم ورعايته لتراث المحافظة وتعزيز الوعى بهذه المناسبة الوطنية الخالده في تاريخ مطروح واحيائها لدى الجيل الجديد ،والعمل على مشاركة المزيد من أبناء المحافظة مع وعيهم بما يتم من جهود تنموية بالمحافظة ،بينما الاستاذ عبد الحميد القناشى الشكر والتقدير للواء خالد شعيب محافظ مطروح على دعمه ورعايته لجهود لجنة الحفاظ على التراث والتى تكللت بالعديد من الفعاليات ، مع استمرار جهود اللجنة في تجميع وحفظ تراث مطروح الزاخر بالعديد من المقومات.

بينما دعا اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فى كلمته الحاضرين للوقوف وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء معركة وادى ماجد تقديرا واعتزازا بهم.

ووجه التحية والتقدير لكل أبناء محافظة مطروح فى عيدها القومي مع احياء ذكرى انتصار أجدادهم على قوات الاحتلال الانجليزي والذى سيظل يذكر في سجل التاريخ ويمجد دورهم فى حماية امن واستقرار الوطن فهم دائما حماة البوابة الغربية لجمهورية مصرالعربية ولهم من البطولات الأمجاد التى سيظل يذكرها التاريخ لتكون فخرا للأجيال المتعاقبة.

وفى نهاية الاحتفال قام المحافظ بتكريم عبد الحميد القناشى رئيس لجنة الحفاظ على التراث ، والفارس رزق بوعبيد ومجموعة الفرسان والشعراء المشاركين في مهرجان الفروسية والتراث أبناء مطروح الذين يحرصون على الحفاظ على تراثهم وفروسيتهم النبيلة من خلال التدريب والشجاعة الدائمة التى تعبر عن ابناء مطروح البواسل.