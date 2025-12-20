قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العثور على طائرة مسيرة ثانية محطمة في تركيا خلال 24 ساعة
موعد ومكان عزاء الفنانة الراحلة سمية الألفي
خالد الغندور ناعيا سمية الألفي: البقاء لله في وفاة الفنانة القديرة
النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب
معهد العلوم والأمن الدولي يحذر: نشاط مشبوه في منشأة نطنز النووية بعد الهجمات الأخيرة
محمد صلاح يتألق من مران منتخب مصر استعدادا لـ أمم إفريقيا
أسرة الفنانة الراحلة سمية الألفي تصطحب صورتها أمام مسجد مصطفى محمود
خارطة طريق مصرية لتنمية القارة.. 5 محاور استراتيجية لمواجهة تحديات أفريقيا
نيويورك تايمز تحذر: لندن قد تتعرض لهجوم محتمل وبريطانيا غير مستعدة
لإقامة صلاة الجنازة.. وصول جثمان سمية الألفي إلى مسجد مصطفى محمود
أبطال من قلب المدرجات.. حكايات التتويج بأمم افريقيا على أرض الوطن
خادمة وراء سرقة منزل دبلوماسى بالشيخ زايد
مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان يستقبل وفداً من السفراء والدبلوماسيين الأجانب .. صور

مصطفى الرماح

استقبل قطاع الحماية المجتمعية وفداً من السفراء والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدى مصر لزيارة مركز إصلاح وتأهيل بالعاشر من رمضان لتفقد منشآت المركز والتعرف على برامج التأهيل والإصلاح.

حيث قام الوفد بجولة شملت المركز الطبى المجهز بأحدث المعدات الطبية ومزود بغرف عمليات ورعاية متطورة لتقديم خدمة طبية نوعية بالإضافة إلى غرف المشورة والدعم النفسى والعلاج من الإدمان فى إطار رؤية متكاملة لتأهيل النزلاء للإندماج فى المجتمع.

كما تضمنت الزيارة تفقد مراكز التأهيل داخل المركز والتى تم تجهيزها لتشمل حرف متنوعة يتم تعليمها للنزلاء خاصةً الحرف اليدوية منها بالإضافة إلى دور العبادة والفصول التعليمية التى تهدف إلى تقويم السلوكيات وإعداد النزيل لبداية حياة جديدة.

وإنتقل الوفد لمشاهدة منظومة الرعاية المقدمة للنزيلات الحاضنات والأجواء المهيأة لهن لقضاء الوقت مع أطفالهن مراعاةً للبعد الإنسانى عند تنفيذ العقوبة وبما يحفظ تماسك الأسرة كما تم تفقد المصانع التى يعمل بها النزلاء لإكسابهم حرفه مناسبة تدر دخلاً ثابتاً عليهم.

أعقب ذلك جولة مفتوحة بمناطق الإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى والتى يعمل بها النزلاء وتوفر إحتياجاتهم ومتطلباتهم الغذائية مع تسويق الفائض لصالح النزلاء.

وإختتم الوفد جولته بمشاهدة عرض فنى قدمه النزلاء والنزيلات والتى تعكس النقلة النوعية فى المنظومة العقابية ونجاحها فى تأهيل وإصلاح النزلاء لبداية حياة جديدة.

يأتى ذلك تأكيداً على النقلة النوعية الكبيرة فى المنظومة العقابية فى مصر بشهادة الوفود الأجنبية والمجالس الحقوقية التى تقوم بزيارتها وبنجاحها فى الإصلاح والتاهيل.

وذلك إيماناً من وزارة الداخلية بإحترام حقوق الإنسان وإستمراراً فى تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة إنخراطهم بالمجتمع بإعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى .

قطاع الحماية المجتمعية مركز إصلاح وتأهيل زيارة مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

حسام عاشور

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

الزمالك

إحنا بنلعب بلي ولا إيه؟ .. عمرو الدردير يسخر من إيقاف قيد الزمالك

الجمعية المصرية

مركز المرأة العاملة بالفيوم.. خطوط إنتاج نسائية توفر دخلاً مستدامًا للأسر المعيلة

وزارة الزراعة

وزارة الزراعة تشارك في إطلاق "مرصد الأمن الغذائي لدول المشرق" بالأردن

وزير الصحة

وزير الصحة يبحث تحويل مستشفي الخانكة إلى أول مدينة طبية للصحة النفسية

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

15 علامة مبكرة تنذرك بالخرف.. إشارات لا يجب تجاهلها تكشف تدهور الذاكرة مبكرًا

علامات مبكرة تنذرك بالخرف

منع الهدايا وعصى السيلفي.. فنانة هندية تكشف قواعد البيت الأبيض في عيد الميلاد

الممثلة الهندية ماليكا شيراوات

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

القبض على والدة شيماء جمال

سـ.ـلاح غير مرخص وأحكام قضائية.. تفاصيل القبــ.ـض على والدة شيماء جمال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

