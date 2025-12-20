بطريرك القدس من غزة: سنعيد إعمار البيوت ولن نرحل

أكد بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، على أن ما جرى في غزة لا ولن يُنسى، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى التطلع نحو المستقبل، مؤكدا الالتزام بإعادة بناء البيوت والمدارس والحياة.

وقال البطريرك خلال لقائه أبناء الكنيسة: "لن ننسى ما حدث، لكننا ننظر إلى الأمام. سنعيد إعمار بيوتنا ومدارسنا، وسنبني من جديد حياتنا. نحن من هنا، وسنبقى هنا. وفي هذا البحر من الدمار، نسعى لأن نكون مثالًا للجميع على معنى البناء من جديد".

وأكد أن غزة ليست وحدها، مشيرًا إلى أن "الكنائس والمؤسسات والمسيحيين في مختلف أنحاء العالم متحدون مع أهلها"، وقال: "لقد أظهرتم خلال الحرب، وأكثر وضوحًا اليوم، ماذا يعني أن يبقى الإنسان قويًا في إيمانه. قدمتم شهادة حية على الصمود والإيمان والرجاء، وصلت إلى العالم كله".

وتوقف البطريرك بيتسابالا عند معنى عيد الميلاد في هذا السياق، مؤكدًا أن الوجود إلى جانب الناس هو رسالة بحد ذاتها، وقال: "كنّا هنا خلال الحرب، واليوم، وأكثر من أي وقت مضى، علينا أن نبقى هنا، لأن هذا هو مصدر حياتنا".

وختم كلمته بالتشديد على أن "المحبة وحدها قادرة على الشفاء"، مضيفًا: "يمكننا أن نعيد بناء الجدران والبيوت، لكن علينا أولًا أن نشفي القلوب"، مؤكدًا أن جميع الكنائس ستكون موحّدة في مرافقة غزة وإعادة بناء الكنيسة والحياة فيها.

ووصل البطريرك بيتسابالا إلى مدينة غزة، أمس الجمعة، برفقة النائب البطريركي العام المطران وليم شوملي، ووفد من البطريركية اللاتينية في القدس، في الزيارة الراعوية الميلادية السنوية إلى كنيسة العائلة المقدسة في المدينة، قبيل عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الغربي.