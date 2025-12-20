قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف علي سجل الفائزين بطولة كأس أمم أفريقيا
نفسي أساعد أهلي.. بطلة تتحدى الإعاقة بالعمل في مصنع الغزل بالفيوم
سعر الذهب مساء اليوم 20-12-2025
إلغاء بطولة أفريقيا للمحليين واستحداث بطولة جديدة للمنتخبات كل عامين
الغندور يهنئ بنتايج بعقد قرانه.. تفاصيل
الإمارات تعتمد علاجا جينيا لعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي
وفاة سمية الألفي| أحمد الفيشاوي يغيب عن مشهد الوداع.. ومرض نادر وراء رحيلها
تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي
أرقام قياسية للمغرب في كأس العرب
تأييد حكم الإعدام لقاتل أولاده الأربعة في قليوب
18 يناير.. أولى جلسات محاكمة قاتـ.ل زوجته "عروس المنوفية"
تشكيل الجونة أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس شركة القاهرة يتفقد محطة مياه الروضة لمتابعة خطط الصيانة والعمرات الدورية

رئيس شركة مياة القاهرة
رئيس شركة مياة القاهرة
يارا أمين

في إطار متابعة خطط  الصيانة والعمرات لرفع جاهزية كافة مواقع الشركة و المحطات والورش التابعة لها.

تفقد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، زيارة تفتيشية مفاجئة لمحطة مياه الروضة ، لمتابعة مراحل التشغيل المختلفة والاطمئنان على مستوى الأداء وجودة المياه المنتجة.

وشملت الجولة متابعة منظومات التنقية والضخ، والمرور على الورش والمخازن للتأكد من جاهزيتها لتنفيذ خطط الصيانة والعمرات الدورية ، وتوافر المعدات وقطع الغيار والخدمات اللازمة لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

وتضمنت الزيارة جولة بمعمل محطة مياه الروضة لمراجعة خطط ضمان سلامة وجودة المياه المنتجة على مدار الساعة.

وتقع محطة مياه الروضة على كورنيش النيل في نهاية جزيرة الروضة بجوار قصر المانسترلي ومتحف ام كلثوم على مساحة 10 افدنة بطاقة تصميمية تبلغ 180 ألف متر مكعب يوميا ، وتخدم مناطق (المعادي - عين الصيرة - منشية ناصر -المقطم) ، ويبلغ عدد المستفيدين من خدماتها ما يقرب من ٤٣٩ الف مواطن.


وأكد المهندس الشيمي أهمية الجاهزية الكاملة لوحدات الطوارئ واستمرار العمل وفق أعلى معايير التشغيل القياسية، لضمان ضخ مياه آمنة وذات جودة عالية للمواطنين دون أي انقطاعات.

كما شدد على أهمية التنسيق الكامل بين قطاع المشروعات وكافة الإدارات المعنية داخل الشركة لضمان سرعة تنفيذ الأعمال وفق الخطة الزمنية، مشيرًا إلى أن نجاح خطط الصيانة يرتبط بتكاتف جميع العاملين والتزامهم بالحفاظ على الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الشركة خلال السنوات الماضية.

وأوضح رئيس شركة مياه القاهرة أن هذه الزيارات تأتي ضمن استراتيجية الشركة في المتابعة المستمرة للمحطات، وتعزيز الانضباط ورفع كفاءة الخدمة المقدمة لسكان محافظة القاهرة ، مؤكداً أن الشركة توفر كل أوجه الدعم لكافة القطاعات التنفيذية والفنية وتعمل على خلق مناخ عمل ملائم يساعد على الانتهاء من أعمال الصيانة وأعمال الإحلال والتجديد في الوقت المحدد.

المهندس مصطفى الشيمي مصطفى الشيمي شركة مياه الشرب محطة مياه الروضة كورنيش النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

حسام عاشور

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

ترشيحاتنا

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

شيماء هلالى

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

ازالة تعدي

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمالها لإزالة الاشغالات بمنطقة "حلقه السمك"

بالصور

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

شيماء هلالى
شيماء هلالى
شيماء هلالى

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمالها لإزالة الاشغالات بمنطقة "حلقه السمك"

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

فيديو

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

القبض على والدة شيماء جمال

سـ.ـلاح غير مرخص وأحكام قضائية.. تفاصيل القبــ.ـض على والدة شيماء جمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد