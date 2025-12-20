رئيس شركة القاهرة يتفقد محطة مياه الروضة لمتابعة خطط الصيانة والعمرات الدورية

في إطار متابعة خطط الصيانة والعمرات لرفع جاهزية كافة مواقع الشركة و المحطات والورش التابعة لها.

تفقد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، زيارة تفتيشية مفاجئة لمحطة مياه الروضة ، لمتابعة مراحل التشغيل المختلفة والاطمئنان على مستوى الأداء وجودة المياه المنتجة.

وشملت الجولة متابعة منظومات التنقية والضخ، والمرور على الورش والمخازن للتأكد من جاهزيتها لتنفيذ خطط الصيانة والعمرات الدورية ، وتوافر المعدات وقطع الغيار والخدمات اللازمة لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

وتضمنت الزيارة جولة بمعمل محطة مياه الروضة لمراجعة خطط ضمان سلامة وجودة المياه المنتجة على مدار الساعة.

وتقع محطة مياه الروضة على كورنيش النيل في نهاية جزيرة الروضة بجوار قصر المانسترلي ومتحف ام كلثوم على مساحة 10 افدنة بطاقة تصميمية تبلغ 180 ألف متر مكعب يوميا ، وتخدم مناطق (المعادي - عين الصيرة - منشية ناصر -المقطم) ، ويبلغ عدد المستفيدين من خدماتها ما يقرب من ٤٣٩ الف مواطن.



وأكد المهندس الشيمي أهمية الجاهزية الكاملة لوحدات الطوارئ واستمرار العمل وفق أعلى معايير التشغيل القياسية، لضمان ضخ مياه آمنة وذات جودة عالية للمواطنين دون أي انقطاعات.

كما شدد على أهمية التنسيق الكامل بين قطاع المشروعات وكافة الإدارات المعنية داخل الشركة لضمان سرعة تنفيذ الأعمال وفق الخطة الزمنية، مشيرًا إلى أن نجاح خطط الصيانة يرتبط بتكاتف جميع العاملين والتزامهم بالحفاظ على الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الشركة خلال السنوات الماضية.

وأوضح رئيس شركة مياه القاهرة أن هذه الزيارات تأتي ضمن استراتيجية الشركة في المتابعة المستمرة للمحطات، وتعزيز الانضباط ورفع كفاءة الخدمة المقدمة لسكان محافظة القاهرة ، مؤكداً أن الشركة توفر كل أوجه الدعم لكافة القطاعات التنفيذية والفنية وتعمل على خلق مناخ عمل ملائم يساعد على الانتهاء من أعمال الصيانة وأعمال الإحلال والتجديد في الوقت المحدد.