موعد انطلاق مرسيدس VLE الكهربائية والمواصفات المتوقعة.. بمساحة عائلية

تواصل مرسيدس بنز تطوير استراتيجيتها في قطاع المركبات الكهربائية، وهذه المرة عبر الاستعداد لإطلاق طراز VLE الذي يمثل رؤية مختلفة كليًا لفئة المركبات متعددة الاستخدامات.

السيارة المرتقبة لا تأتي كتحويل كهربائي لطراز قائم، بل كمنتج صُمم منذ البداية ليواكب متطلبات المرحلة المقبلة من التنقل العائلي والمهني، بصورة عالية الأداء.

مرسيدس VLE

ومن المقرر أن يتم الكشف العالمي عن VLE في 10 مارس 2026 بمدينة شتوتجارت الألمانية، في خطوة تؤكد توجه العلامة نحو تقديم حلول كهربائية متعددة، تجمع بين الرحابة، الكفاءة، وتجربة الاستخدام المتطورة.

مرسيدس VLE الكهربائية وتوازن بين الفخامة والعملية

تُظهر فلسفة مرسيدس الجديدة تقسيمًا واضحًا للأدوار داخل عائلة طرازات الفان الكهربائية، حيث تستهدف فئة VLS للباحثين عن تجربة تنقل تنفيذية عالية الفخامة، في حين تأتي VLE لتخاطب شريحة أوسع تشمل العائلات، رجال الأعمال، وأنماط الحياة النشطة.

مرسيدس VLE

أداء كهربائي متنوع ومدى ينافس بقوة

تشير التوقعات إلى أن مرسيدس VLE ستتوفر بعدة فئات من حيث الأداء، حيث يُرجح أن تقدم النسخ الأساسية قوة تقارب 268 حصانًا، بينما قد تصل الفئات الأعلى إلى نحو 470 حصانًا.

ومن المنتظر أن تعتمد السيارة على بطاريات تتراوح سعتها بين 90 و120 كيلوواط ساعة، ما يتيح مدى قيادة يتجاوز 500 كيلومتر وفق دورة WLTP في النسخ الأكثر كفاءة.

كما يُتوقع أن تدعم جميع الفئات الشحن السريع بقدرة تصل إلى 350 كيلوواط، مستفيدة من بنية كهربائية بجهد 800 فولت، ما يقلص زمن الشحن ويعزز سهولة الاستخدام اليومي.

مقصورة داخلية تركز على الرحابة والفخامة

من المتوقع أن تعكس المقصورة الداخلية لمرسيدس VLE فلسفة جديدة في تصميم السيارات العائللة الكهربائية، وتشير المعلومات المتداولة إلى اعتماد نظام MBUX الأحدث، مع شاشة مركزية كبيرة تمتد عبر لوحة القيادة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية متقدمة، كما يُنتظر توفير واجهات ذكية مخصصة لإدارة أنظمة الطاقة، والملاحة، والترفيه، مع دعم التحديثات اللاسلكية.

مرسيدس VLE

وتُرجح التوقعات أن تتوفر VLE بترتيبات جلوس مرنة تشمل صفين أو ثلاثة صفوف، مع إمكانية تعديل وضعية المقاعد أو تدويرها في بعض الفئات، لتناسب الرحلات الطويلة والتنقلات العائلية.

كما يُنتظر استخدام مواد عالية الجودة في التنجيد، مع نظام تكييف متعدد المناطق، وفتحات تهوية مستقلة للركاب في الصفوف الخلفية، وتكتمل التجربة بتجهيزات عملية مثل الشحن اللاسلكي، ومنافذ USB موزعة داخل المقصورة، وحلول تخزين ذكية تعزز الراحة في الاستخدام.