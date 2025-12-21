قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
50 تحالفًا وشركة يشاركون في تطوير مطار الغردقة.. ومصر للطيران ترفع جاهزيتها | تفاصيل
استراتيجية الدولة للكلاب الضالة.. حل مُستدام يُحافظ على التوازن البيئي في مصر | تفاصيل
منتخب مصر بين التحدّي والضغط.. «التابعي» يوضح خطة النجوم للفوز بأمم إفريقيا: «معانا لاعيبة تقال»
خلافات أسرية كشفت الجانب المظلم بحياته.. كواليس أزمة إبراهيم سعيد مع طليقته بعد تبادل الاتهامات وإخلاء سبيله
تدشين خط طيران مباشر بين القاهرة وفينيسيا اعتباراً من 2026
أعلى سعر دولار اليوم 21-12-2025
جيش الاحتلال يُنهي مهامه في الخط الأصفر جنوب غزة.. ويحل اللواء 188 محله
ماذا تفعل في أول ليلة من رجب؟.. اغتنم 170 دقيقة لن تتكرّر قبل عام
نقاط القوة والضعف.. «التابعي» يحذر: خط دفاع مصر قبل أمم إفريقيا ليس في أفضل حالاته
أرسنال يحسم مواجهة إيفرتون 1-0 في لقاء اتسم بالندية بالدوري الإنجليزي
ريال مدريد يتخطى «إشبيلية» بثنائية ويشعل صراع الصدارة في الليجا
إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد مشاجرة مع طليقته في أحد الفنادق | تفاصيل
خبير أمني: مصر لم تهدد إثيوبيا وتحتفظ بأوراق دولية لم تُستخدم بعد في ملف سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة
محمد البدوي

أكد اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع، خبير الأمن الإقليمي ومستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن مصر لم تصعد أو تهدد إثيوبيا في أي تصريحات رسمية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن تصعيد المواقف دائمًا يأتي من جانب أديس أبابا.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء وائل ربيع ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة النهار، حيث أوضح أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة روسيا – إفريقيا كانت واضحة ولا تحتمل التأويل، موضحًا: “لم يتطرق أي مسؤول مصري خلال الشهر الماضي لأي تهديد لإثيوبيا، لكن الجانب الإثيوبي هو من يصعد مواقفه وتصريحاته باستمرار، ويزعم أن مصر تريد التفاوض بعقلية استعمارية رغم تاريخها السلمي”.

التعنت الإثيوبي وبناء السد

وأشار اللواء وائل ربيع إلى أن المفاوضات مع إثيوبيا استمرت 13 عامًا دون التوصل إلى حلول حقيقية بسبب التعنت الإثيوبي، موضحًا أن أديس أبابا شرعت في بناء سد النهضة بشكل أحادي مخالفًا للقانون الدولي الذي ينص على مراعاة الإنصاف بين الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية.

أوراق الضغط الدولية لمصر

وفيما يتعلق بأوراق الضغط المتاحة لمصر، أكد اللواء وائل ربيع أن القاهرة تمتلك خيارات دولية لم تُستخدم بعد، تشمل التوجه إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، والتي يمكنها وضع قيود وخطوط واضحة لحماية حقوق مصر في مياه النيل.

تصريحات الرئيس السيسي

كما شدد على أن تصريحات الرئيس السيسي لا تشير إلى اللجوء للحل العسكري، وإنما تؤكد التزام مصر بالحلول السلمية والدبلوماسية، قائلًا: “لا يجب تفسير الكلام بما لم يقصد، والموقف المصري قائم على الشرعية الدولية والتفاوض البناء”.

المفاوضات الثنائية

وأضاف الخبير الأمني أن المفاوضات الثنائية بين مصر وإثيوبيا لم تتدخل فيها أي أطراف خارجية سوى مرة واحدة خلال زيارة الرئيس الأمريكي السابق ترامب، حيث اقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق، إلا أن انسحاب الجانب الإثيوبي حال دون إتمامه.

الأمن الإقليمي وائل ربيع الأكاديمية العسكرية إثيوبيا أديس أبابا السيسي

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم السبت

شركة الأهلي لكرة القدم

صدى البلد يكشف .. عقد رعاية تاريخي للأهلي في 4 مواسم

التمريض

كوثر محمود: مطالب التمريض ليست فئوية بل تتعلق بالأمن القومي وصحة المواطن

نشأت الديهي

نشأت الديهي يهاجم الإخوان بسبب انتقادهم صفقة الغاز

عمرو اديب

عمرو أديب ينعي سمية الألفي بكلمات مؤثرة على الهواء

بوكيهات ورد ولافتات ترحيبية.. لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

من تظبيط المزاج لصحة العظام.. زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة

تحسين المزاج
تحسين المزاج
تحسين المزاج

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

شهر رجب
شهر رجب
شهر رجب

طارق الشناوى

ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص

اروى جودة

أروى جودة: مكنتش متخيلة فرحة الناس بيا وانتظروا صور فرحى فى إيطاليا |خاص

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الأفريقية| فيديو وصور

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الإفريقية| فيديو وصور

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

