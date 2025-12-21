قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل ناري متوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي في أمم أفريقيا
أسعار الذهب اليوم الأحد 21 ديسمبر.. كل الأعيرة بالمصنعية
تحذير جوي عاجل من الأرصاد مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر
حبس الـ عاملة المتهـــــــمة بسرقة فيـــــلا دبلوماســـي بالشيخ زايد
لحسم دستورية قرار .. محامو سارة خليفة وآخرين يطالبون بوقف سير الدعوى
أخبار التوك شو | استقرار الطقس والعملات والذهب.. سقوط 18شهيدًا جراء انهيار 22 منزلًا بغزة
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
حاول خلع عينيها لعدم التعرف عليه.. محاولة هتك عرض طفلة تهز الشرقية
التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025
إسرائيل تعلن بناء 69 مستوطنة خلال سنوات الحرب الثلاث على غزة
حوادث

القبض على سائق توك توك سرق هاتف من سيدة أجنبية في أسوان

القبض على سائق توك توك سرق هاتف من سيدة أجنبية بأسوان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" بأسوان.

بالفحص تبين أن الواقعة قديمة، حيث أنه بتاريخ 7/2/2023 تبلغ لقسم شرطة أول أسوان بمديرية أمن أسوان من (سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول") بأنه حال إستقلالها مركبة "توك توك"بدائرة القسم قام قائدها بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمول ولاذ بالفرار، وقد أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها فى حينه ، وإتخاذ الإجراءات القانونية ، وإعادة الهاتف لمالكته.

وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج تلك المزاعم.

وزارة الداخلية أخبار وزارة الداخلية حوادث أسوان

