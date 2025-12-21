القبض على سائق توك توك سرق هاتف من سيدة أجنبية في أسوان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" بأسوان.

بالفحص تبين أن الواقعة قديمة، حيث أنه بتاريخ 7/2/2023 تبلغ لقسم شرطة أول أسوان بمديرية أمن أسوان من (سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول") بأنه حال إستقلالها مركبة "توك توك"بدائرة القسم قام قائدها بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمول ولاذ بالفرار، وقد أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها فى حينه ، وإتخاذ الإجراءات القانونية ، وإعادة الهاتف لمالكته.

وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج تلك المزاعم.