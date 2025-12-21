بتدوخ أول ما تقوم الصبح .. أسباب الدوار عند الاستيقاظ من النوم

يعاني عدد كبير من الاشخاص من الدوار عند الاستيقاظ من النوم بشكل متكرر .. السبب في ذلك؟!

ووفقا لما جاء في موقع neuroequilibrium نكشف لكم أهم أسباب الدوار عند الاستيقاظ من النوم.

أسباب الدوار الصباحي

يمكن أن تسبب مشاكل الأذن الداخلية (مثل BPPV أو الالتهابات) أو الرأس الدوار، أو الإحساس بالدوران، أو عدم وضوح الرؤية، أو صعوبة المشي.

دوار الوضعة الانتيابي الحميد كسبب شائع

يمكن أن تتحرك البلورات الصغيرة في الأذن من مكانها، مما يسبب ارتباكًا للدماغ، خاصة عند تغيير الوضعيات في السرير أو عند الاستيقاظ.

العوامل المساهمة الأخرى

انخفاض ضغط الدم، أو بعض الأدوية، أو انخفاض نسبة السكر في الدم (خاصة عند مرضى السكري) يمكن أن تسبب الدوخة في الصباح.

التشخيص والعلاج

يمكن تصحيح المشكلة من خلال تقييمات التوازن، أو العلاج الدهليزي، أو مناورات إعادة تموضع البلورات (مثل مناورة إيبلي) وتتخصص عيادات مثل نيوروإكويليبريوم في هذه العلاجات.

