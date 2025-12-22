قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تهدد خطة النقاط العشرين.. بريطانيا تدين موافقة إسرائيل على بناء 19 مستوطنة
رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025
قانون الإسكان الاجتماعي..عقوبات مشددة فرضها القانون ضد المتلاعبين بالبيانات
هل يأثم من يقرر الامتناع عن الزواج؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح
موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025
مباراة مصر وزيمبابوي.. كيف يواجه حسام حسن «المحاربين» في أمم أفريقيا؟
ويتكوف: موسكو متمسكة بالسلام وتثمن جهود واشنطن لإنهاء النزاع الأوكراني
قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر
عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص
دعاء الفرج ثاني أيام شهر رجب ورفع الكرب.. ردده في جوف الليل
بقوة 650 حصانًا.. الكشف عن تويوتا GR GT الخارقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

ألعاب مغامرات متوافقة مع Steam Deck تحدث اهتمامًا واسعًا بفضل أسعارها الرمزية

Steam Deck
Steam Deck
احمد الشريف

شهد متجر Steam مؤخرًا زيادة في الطلب على مجموعة من ألعاب المغامرات المتوافقة مع جهاز Steam Deck بعد طرح عدد منها بأسعار رمزية ضمن العروض الشتوية للعام 2025. 

وأثارت هذه الخطوة تفاعلًا واسعًا بين اللاعبين، لكونها تتيح تجربة ألعاب مستقلة وعالية الجودة بتكلفة محدودة، مع دعم كامل لتقنيات الجهاز المحمولة.

ألعاب مغامرات تحت المجهر

تشمل العروض الحالية عناوين مميزة مثل “A Short Hike” و**“Spiritfarer”**، إضافة إلى عدد من ألعاب العالم المفتوح الخفيفة التي حصلت على شعار التوافق الرسمي مع Steam Deck. 

وتتميز هذه الألعاب بجودة الرسومات المتوازنة وأسلوب اللعب القصصي الذي يناسب طبيعة الجهاز المحمولة.

تجربة مثالية على Steam Deck

وبحسب تقييمات المستخدمين على المنصة، تعمل الألعاب بسلاسة على نظام التشغيل SteamOS وتستفيد من قدرة الجهاز على تشغيل العناوين المتوسطة الأداء بكفاءة عالية. 

كما تسمح للمستخدمين بتخصيص الإعدادات بسهولة والوصول إلى مستوى أداء مستقر حتى مع جلسات اللعب الطويلة.

أسعار منخفضة وعروض محدودة المدة

تتراوح أسعار هذه الألعاب خلال فترة التخفيضات بين 1 و5 دولارات أمريكية فقط، ما جعلها من أكثر العروض جذبًا لمستخدمي Steam Deck في نهاية العام.

وتشير بيانات المتجر إلى ارتفاع كبير في معدلات الشراء، خصوصًا في فئة الألعاب المستقلة التي تعتمد على السرد القصصي والموسيقى الهادئة.

دعم مستمر من مجتمع اللاعبين

يواصل مجتمع مستخدمي Steam Deck دعم وتوصية هذه الألعاب عبر المنتديات والمنصات الاجتماعية، مشيرين إلى أن الدمج بين السعر المنخفض والأداء السلس والقيمة الترفيهية العالية يجعلها خيارًا مفضلًا للمغامرين ومحبي التجارب الهادئة بعيدًا عن المنافسات السريعة.

توجه جديد في سوق الألعاب المحمولة

تعكس هذه العروض توجهًا متناميًا في سوق الألعاب المحمولة نحو توفير محتوى غني بتكلفة منخفضة مع توافق فني مع الأجهزة الحديثة مثل Steam Deck. 

ومن المتوقع أن تستمر منصات التوزيع الرقمية في تقديم حملات موسمية مشابهة تستهدف فئة الألعاب المستقلة التي تلقى إقبالًا متزايدًا حول العالم.

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

أضرار الإندومي على الأطفال

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

بيان عاجل للقوات المسلحة لـ المصريين: جيشكم هو جيش الشعب

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم الأحد

جامعة طنطا

بدعم مالي قدره 27 مليون جنيه.. مستشفيات طنطا الجامعية توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة بنك مصر

محافظ الغربية

في جولة ميدانية مسائية.. محافظ الغربية يتابع رصف مصرف الزهار وتطوير حديقة قطور.. ويؤكد: الجودة أولا وراحة المواطن هدف لا تراجع عنه

جامعة طنطا

لمشاركته المتميزة في فعاليات مؤتمر دور القبول والتسجيل للجامعات بتونس.. محمد حسين يتسلم درع المنظمة العربية

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل مسحوق الهوت شوكليت في البيت

طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت

توزيع جوائز الدورة السابعة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير.. بالصور

مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير

داليا مصطفى وشريف سلامة

هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل

توقعات بابا فانجا ٢٠٢٦

كورونا جديدة وحــ.رب عالمية.. توقعات مرعـ.بة لبابا فانجا في 2026

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

