ألعاب مغامرات متوافقة مع Steam Deck تحدث اهتمامًا واسعًا بفضل أسعارها الرمزية

شهد متجر Steam مؤخرًا زيادة في الطلب على مجموعة من ألعاب المغامرات المتوافقة مع جهاز Steam Deck بعد طرح عدد منها بأسعار رمزية ضمن العروض الشتوية للعام 2025.

وأثارت هذه الخطوة تفاعلًا واسعًا بين اللاعبين، لكونها تتيح تجربة ألعاب مستقلة وعالية الجودة بتكلفة محدودة، مع دعم كامل لتقنيات الجهاز المحمولة.

ألعاب مغامرات تحت المجهر

تشمل العروض الحالية عناوين مميزة مثل “A Short Hike” و**“Spiritfarer”**، إضافة إلى عدد من ألعاب العالم المفتوح الخفيفة التي حصلت على شعار التوافق الرسمي مع Steam Deck.

وتتميز هذه الألعاب بجودة الرسومات المتوازنة وأسلوب اللعب القصصي الذي يناسب طبيعة الجهاز المحمولة.

تجربة مثالية على Steam Deck

وبحسب تقييمات المستخدمين على المنصة، تعمل الألعاب بسلاسة على نظام التشغيل SteamOS وتستفيد من قدرة الجهاز على تشغيل العناوين المتوسطة الأداء بكفاءة عالية.

كما تسمح للمستخدمين بتخصيص الإعدادات بسهولة والوصول إلى مستوى أداء مستقر حتى مع جلسات اللعب الطويلة.

أسعار منخفضة وعروض محدودة المدة

تتراوح أسعار هذه الألعاب خلال فترة التخفيضات بين 1 و5 دولارات أمريكية فقط، ما جعلها من أكثر العروض جذبًا لمستخدمي Steam Deck في نهاية العام.

وتشير بيانات المتجر إلى ارتفاع كبير في معدلات الشراء، خصوصًا في فئة الألعاب المستقلة التي تعتمد على السرد القصصي والموسيقى الهادئة.

دعم مستمر من مجتمع اللاعبين

يواصل مجتمع مستخدمي Steam Deck دعم وتوصية هذه الألعاب عبر المنتديات والمنصات الاجتماعية، مشيرين إلى أن الدمج بين السعر المنخفض والأداء السلس والقيمة الترفيهية العالية يجعلها خيارًا مفضلًا للمغامرين ومحبي التجارب الهادئة بعيدًا عن المنافسات السريعة.

توجه جديد في سوق الألعاب المحمولة

تعكس هذه العروض توجهًا متناميًا في سوق الألعاب المحمولة نحو توفير محتوى غني بتكلفة منخفضة مع توافق فني مع الأجهزة الحديثة مثل Steam Deck.

ومن المتوقع أن تستمر منصات التوزيع الرقمية في تقديم حملات موسمية مشابهة تستهدف فئة الألعاب المستقلة التي تلقى إقبالًا متزايدًا حول العالم.