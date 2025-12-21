كتابة الشعر بأنواعه.. ورش عمل لـ الشباب والرياضة في لوادي الجديد والبحر الأحمر

واصلت وزارة الشباب والرياضة تنفيذ سلسلة من ورش العمل تحت شعار "كتابة الشعر بأنواعه"، وذلك ضمن خطة أنشطة أندية التثقيف والمجتمع، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بمختلف المحافظات.

ونظمت الإدارة المركزية لتنمية الشباب – الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، ورش العمل بمراكز الشباب بالوادي الجديد والبحر الأحمر.

حاضَرَ بالورش الشاعر أحمد دياب، وموجه اللغة العربية محمود محمد عبد الرحيم، حيث ركزت الورش على مفهوم الشعر، وتاريخ نشأته وتطوره عبر العصور المختلفة، وأسس كتابة الشعر بأنواعه المختلفة، الفصيح والعامي والحر، مع توضيح الفروق بينهم، وعرض نماذج لبعض كبار الشعراء مثل أحمد شوقي وعبد الرحمن الابنودي وغيرهم من رواد الشعر.

وتهدف الورش إلى اكتشاف المواهب المتميزة من الشباب وتنمية مهاراتهم في مجال الشعر، وتعزيز روح التنافس والإبداع بين المشاركين، وتمكينهم من التعبير عن أفكارهم ومواهبهم الأدبية بأساليب متنوعة ومبتكرة.