المؤبد لـ عاطل بتهمة الإتجار في الهيروين وحيازة أسلحة بالقناطر الخيرية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، بالدائرة الثالثة بالسجن المؤبد، وتغريم عاطل مبلغ 100 ألف جنيه، بعد إدانته بالإتجار في مخدر الهيروين، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص، ومقاومة السلطات، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، وأحمد رأفت الملكي، وبأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

وأحالت النيابة العامة، المتهم أحمد. س. ع، وشهرته “بؤه”، 36 عامًا، ومقيم بشارع النصر – الشرقاوية البحرية – شبرا الخيمة أول، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 11926 لسنة 2025 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 2632 لسنة 2025 كلي جنوب بنها.

وأسندت النيابة، إلى المتهم أنه في يوم 22 أبريل 2025، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا (هيروين) بقصد الإتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش)، وذخيرة (طلقة واحدة) صالحة للاستعمال على السلاح المضبوط، دون أن يكون مرخصًا له بالحيازة أو الإحراز.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم استعمل القوة والتهديد مع رجال الضبط القضائي، حيث أشهر سلاحًا ناريًا “فرد خرطوش” في مواجهة النقيب عمرو خالد معاون مباحث المركز، والقوة المرافقة له، بقصد التمكن من الفرار، ثم ركض داخل أحد العقارات.

وتابع أنه عاود الظهور بإشهار سلاح أبيض “كتر” في مواجهة القوة، بقصد حملهم بغير حق على عدم أداء عمل من أعمال وظيفتهم، إلا أنه لم يبلغ من ذلك مقصده، على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أمر الإحالة باتهام المتهم بحيازة سلاح أبيض “مطواة”دون ترخيص.