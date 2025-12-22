قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان.. صور
تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين لجلسة 15فبراير
نادين الراسي تعلن ارتباطها من رجل خارج الوسط الفني
بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه
إيران تعلن إجراء تجارب صاروخية في مختلف أنحاء البلاد
إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان
غضب واسع بعد استبعاد لجنة التحكيم من إعلان جوائز قرطاج.. ويسري نصر الله يصف ما حدث بـ«الفضيحة»
نهاية ذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها واعتديا عليها.. ما القصة؟
قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم
تشغيل 3 منشآت لمعالجة المخلفات بالشرقية.. تفاصيل
بعد استبعاده من القائمة الدولية .. أحمد الغندور يعلن اعتزاله التحكيم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المشدد 6 سنوات لـ"مشرف جودة" تسبب في وفاة ربة منزل وابنتها تحت تأثير المخدرات بشبرا الخيمة

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة في القليوبية الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لمشرف جودة بشركة طلبات وتغريمه بمبلغ 10 آلاف جنيه، لاتهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وقيادة سيارة تحت تأثير المخدر، ما أسفر عن وفاة ربة منزل وابنتها بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، وأحمد رأفت الملكي، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم وليد. ح. ع، 28 عامًا، مشرف جودة بشركة طلبات، ومقيم بـ46 شارع الحلواني بحي الزهور – مسطرد – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 15760 لسنة 2025 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2408 لسنة 2025 كلي جنوب بنها.
وأسندت النيابة إلى المتهم أنه في يوم 6 يونيو 2025، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، أحرز جوهرًا مخدرًا (حشيش) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم تسبب خطأً في وفاة المجني عليهما أسماء إبراهيم عبد السلام وابنتها الطفلة رقية محمد سعيد، وذلك نتيجة إهماله ورعونته وعدم التزامه بالقوانين واللوائح، حيث قاد سيارة تحت تأثير المواد المخدرة، واصطدم بالمجني عليهما، ما أحدث إصاباتهما الواردة بالتقرير الطبي، والتي أودت بحياتهما.
كما ثبت من التحقيقات قيام المتهم بقيادة مركبة آلية تحت تأثير مخدر، في مخالفة صريحة للقانون.

القليوبية محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

بالصور

ملك أحمد زاهر تثير الجدل بقوام ممشوق ورشاقتها |شاهد

ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد
ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد
ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد

بين الاعتذار والعودة.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل"عاليا"

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن حملات مفاجئة على المصانع ويضبط 6 مخالفين

مصنع
مصنع
مصنع

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد