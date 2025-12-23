قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفاو: منح الرئيس السيسي وسام أجريكولا نظرا لجهوده في تحقيق الأمن الغذائي
عمر مرموش يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وزيمبابوي
ترتيب مجموعة الفراعنة في أمم أفريقيا بعد الانتصار على زيمبابوي
التركيز على جنوب أفريقيا.. مرموش يعلق على هدفه أمام زيمبابوي
يصل لـ 4 آلاف جنيه.. بشرى لأصحاب معاش تكافل وكرامة
الوحدة والتكاتف.. 4 قرارات لـ نادي القضاة بشأن الانتخابات المقبلة
محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في أمم أفريقيا
بعد الفوز على زيمبابوي.. تعرف على موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة
الاحتلال ينسف مباني سكنية جنوب غزة
بصعوبة.. منتخب مصر يحرز أول ثلاث نقاط في افتتاح مشواره بأمم إفريقيا
نادي قضاة مصر يصدر بيانا مهما بشأن الانتخابات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج الحمل .. حظك اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025.. ازدهار مالي

حياة عبد العزيز

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

رغم جدولك المزدحم، ستنجز جميع المهام الموكلة إليك، حلّ مشاكلك العاطفية، ستنعم بالازدهار المالي ولن تعاني من أي مرض خطير.

توقعات برج الحمل صحيا 

 خذ قسطًا من الراحة في أوقات هادئة خلال اليوم؛ القيلولة القصيرة أو النوم العميق ينعشانك إذا ازداد التوتر، شارك مشاعرك مع صديق تثق به أو أحد أفراد عائلتك. 

توقعات برج الحمل عاطفيا 

يجب إبقاء الأنانية خارج العلاقة اليوم. ستسعد اليوم بلقاء شخص مميز. سيدخل شخص جديد حياتك أثناء السفر، أو في مناسبة رسمية، أو في تجمع عائلي، أو في مطعم، كما ستفكر النساء المتزوجات بجدية في توسيع العائلة.. 

برج الحمل اليوم مهنيا

 قد تفكر في توسيع نطاق عملك إلى آفاق جديدة، وستصبح شراكات جديدة واقعاً ملموساً. يمكن للباحثين عن عمل تحديث سيرهم الذاتية على مختلف منصات التوظيف، وستبدأ دعوات المقابلات بالوصول إليهم مساءً. 

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة 

اليوم مناسب للاستثمار في العقارات، كما ستتطلب حالة طبية طارئة في العائلة إنفاق مبلغ كبير.

