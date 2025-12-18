قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حلم التتويج.. بعثة منتخب مصر تصل إلى المغرب استعدادًا لكأس أمم أفريقيا
ريال مدريد يعبر تالافيرا بصعوبة إلى دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا
البابا تواضروس يعلن توقف عظته الأسبوعية حتى بدء الصوم الكبير
طريقة إخفاء تحديثات حالة واتساب بخطوات بسيطة مع أحدث إعدادات الخصوصية
وزير الاتصالات: مصر الأولى أفريقيًا في سرعة الإنترنت.. وأسعار مناسبة للمواطنين | فيديو
هيئة الاستثمار: المناطق الحرة في مصر منصات استثمارية عالمية.. صور
«لقاء الفرح».. البابا تواضروس يختتم سلسلة أصحاحات متخصصة باجتماع الأربعاء
البابا تواضروس: الإيمان يسبق المعجزة والتسبيح علامة حضور الله في القلب
المصل واللقاح: H1N1 يمثل 64% من الفيروسات المنتشرة حاليا
«أوساسونا» يعبر «هويسكا» في ماراثون مثير ببطولة كأس ملك إسبانيا
خبير اقتصادي: ترامب في 2025 يختبر سيادة القانون ويُعيد ترتيب الموازين الاقتصادية العالمية|فيديو
نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية
برج الثور .. حظك اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025.. استمتع باللحظة

برج الثور
برج الثور
حياة عبد العزيز

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من الأبراج في الحب والزواج، أبرزها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور اليوم

لا تدع الأنانية تُفسد علاقتك العاطفية. كن ذكيًا في العمل، وسترى النتائج. عليك أن تُراعي نفقاتك، كما أن صحتك تتطلب اهتمامًا أكبر.

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا 

عش اللحظة واستمتع بها، قد تشهد بعض العلاقات العاطفية تطورًا إيجابيًا بدعم من الأهل، على الرجال المتزوجين من هذا البرج الابتعاد عن العلاقات خارج إطار الزواج، فقد تفاجئهم زوجاتهم في المساء.

توقعات برج الثور صحيًا

مارس تمارين التمدد قبل النوم وحافظ على روتين هادئ قبل النوم، إذا شعرت بالتعب، استرح دون قلق واطلب المساعدة البسيطة من أحد أفراد عائلتك، العادات الصغيرة الثابتة، مثل النوم الكافي ولحظات الهدوء، ستحافظ على قوتك وتجعل كل يوم أسهل وأكثر لطفًا.  

توقعات برج الثور مهنيًا

تعلّم مهارة جديدة بسيطة اليوم يُفيدك لاحقًا؛ جرّب نصيحة عملية واحدة. تجنّب التغييرات السريعة في الخطط؛ تحقّق من الحقائق واطلب المشورة بهدوء النجاحات الصغيرة المتواصلة تُمهّد لفرص أكبر؛ حافظ على تركيزك خلال المهام الروتينية واحتفل بالنجاحات الصغيرة.

توقعات برج الثور في الفترة المقبلة

قد تشتري أجهزة إلكترونية، قد ينشأ خلاف بينك وبين أحد إخوتك بشأن عقار. من الأفضل تسوية جميع المسائل المالية مع شركاء العمل اليوم. قد ترث بعض النساء عقارات، بينما يُنصح بعدم إقراض مبالغ كبيرة لأي شخص. 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

