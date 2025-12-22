قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة بالجيزة .. غدا
بعد انطلاقها أمس.. تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة أمم أفريقيا
نجل مسن المترو: الفيديو المتداول لا يعكس الحقيقة الكاملة لواقعة.. خاص
في ساحة الطيب .. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد بين عائلتين بقنا
المصري يعبر دكرنس برباعية في كأس مصر
شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد
مدبولي يبحث مع السفير الإماراتي إقامة المزيد من الشراكات المثمرة
تحرك حكومي رسمي لجعل الإسكندرية أول مدينة ذكية في مصر
مستشار إسرائيلي: شخص واحد في مكتب نتنياهو قادر على كشف كل شيء
خلي بالك عشان ميترفعش .. تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة
محافظة القدس: 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
إصابة شخصين إثر إندلاع حريق في مصنع للبصل ببني سويف
متحدث الكهرباء: 18% نسبة فاقد التيار منها 7% فقد فني والباقي سرقات

أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن قطاع الكهرباء على مدار الفترة الماضية كان شغله الشاغل هو تحسين جودة الخدمات، وأنه في إطار خطة العمل، وبعد المجهود الذي تم على كل الجوانب التقنية والفنية، تم تركيب العدادات مسبقة الدفع، حيث إن قطاع الكهرباء به 45 مليون عداد، منهم 20 مليون عداد مسبق الدفع. وأوضح أن خطة العمل لا تزال قائمة، وجارٍ التوسع فيها وزيادتها، سواء عدادات كارت أو عدادات سمارت، وتم الاستعانة بشركات من القطاع الخاص تملك تكنولوجيا جديدة لقياس الأحمال والتنبؤ بها، وتركيب عدادات على الموزعات الرئيسية لقياس كمية التيار الواصل لكل منطقة، لحساب كمية التيار المباع وكمية التيار المهدر.

الفقد الفني الموجود على مستوى الشبكة لا يتجاوز 7%

وكشف منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في مداخلة هاتفية على شاشة النهار، أن نسبة الفاقد من التيار تختلف من منطقة لأخرى، والتي شهدت تراجعا على مدار العام الماضي ووصلت إلى أقل من 18%، يشمل ذلك فقدا تجاريا يمثل سرقات التيار، وجزءا بسيطا يشمل الفقد الفني.

واصل منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن : "الفقد الفني الموجود على مستوى الشبكة لا يتجاوز 7%، والباقي فقد تجاري، ويعني الاستيلاء بشكل غير قانوني على التيار الكهربائي، وهذا الاستيلاء يسبب مشاكل على الشبكة، حيث إن دخول وخروج أحمال دون تخطيط أو دراسة، ودون علم الشركة المشغلة، يؤدي إلى عدم استقرار التيار وسوء الخدمة في ذات الوقت".

قطاع الكهرباء لديه قاعدة بيانات محدثة ومطورة

وتابع قائلا: "قطاع الكهرباء لديه قاعدة بيانات محدثة ومطورة، وتشمل كافة بيانات المشتركين، ونوع الاستهلاك، ونسبة الاستهلاك، والنشاط نفسه، لأننا نشتغل مع هذه الأنشطة في برنامج يعرف باسم تحسين كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى أننا دلوقتي عندنا على كل موزع عداد يحسب الطاقة المباعة التي دخلت المنطقة والطاقة المباعة للمواطن، وبالتالي نقدر نحدد".

واصل: "شغالين مع شركاء شركات عالمية لديهم تكنولوجيا متطورة، واخدين مناطق، وبعض الشركات واخدة محافظة كاملة مثل بورسعيد، ولدينا شركات تتعامل خصيصا مع مسألة الفقد".

وردا على سؤال، “إذا كانت نسبة السرقات 10% فقط من  النسبة المهدرة  فهل كان يستدعي كل هذا التغليظ في العقوبات؟”، ليرد قائلاً : سرقة التيار الكهربائي جريمة عندي على سبيل المثال محضر سرقة كهرباء لمصنع تبلغ 211 مليون جنيه ".

