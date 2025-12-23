قضية الهيكل الإداري للإخوان.. نظر محاكمة 22 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الثلاثاء، للشهود في محاكمة 22 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 21122 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر، المعروفة إعلاميا بـ"الهيكل الإداري للإخوان".

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من الأول حتى العاشر تولوا قيادة فى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإداري للجماعة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.

وأضاف التحقيقات أن المتهمين من الحادى عشر وحتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها فى تحقيق تلك الأغراض.