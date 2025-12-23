قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القاهرة: تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المتأثرة بحريق مخزن خشب بالمرج
إجرام الاحتلال.. اعتقال العشرات بالضفة وهجمات مستوطنين وإطلاق نار بغزة
أحمد عبد الحميد يعلن عن موعد تشييع جنازة والده
الذهب يسجل مستوى قياسيا مدعوما بتصاعد التوترات الجيوسياسية
الحكومة: الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
وفاة والد الفنان أحمد عبد الحميد
بدء الصمت الدعائي لجولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
صندوق النقد الدولي يعلن التوصل لاتفاق مع مصر لـ صرف 2.5 مليار دولار
فنلندا تعلن دعمها للدنمارك بعد تعيين ترامب مبعوثا خاصا لـ جرينلاند
قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله
ترامب منتقدا نشر ملفات إبستين: تشويه سمعة أشخاص قابلوه «ببراءة»
الأونروا : الأوضاع لاتزال مزرية والاحتياجات الإنسانية هائلة في ‌غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نيجيريا تواجه تنزانيا في انطلاقة كأس أمم أفريقيا 2025

رباب الهواري

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم صوب ملعب “فاس” لمتابعة المواجهة المثيرة التي تجمع بين منتخب نيجيريا ونظيره منتخب تنزانيا، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حالياً في المغرب. 

المباراة تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين، لكن الضغط الأكبر يقع على كاهل المنتخب النيجيري الذي يُعتبر أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب القاري.

نيجيريا: خبرة وقوة هجومية

يدخل المنتخب النيجيري المباراة بطموحات كبيرة، مستنداً إلى خبرته الواسعة في البطولات الأفريقية السابقة، إضافة إلى امتلاكه كتيبة من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية. ويبرز بين صفوفه مهاجم جالاتا سراي التركي، فيكتور أوسيمين، الذي يتمتع بقدرات تهديفية عالية، بالإضافة إلى أديمولا لوكمان مهاجم أتالانتا الإيطالي، الذي يضيف سرعة وحيوية في خط الهجوم. هذه العناصر تجعل المنتخب مطالباً بتحقيق بداية قوية تعكس طموحاته الكبيرة في التتويج باللقب.

تنزانيا تبحث عن البداية المثالية

من جانبه، يسعى منتخب تنزانيا لتحقيق نتيجة إيجابية تضعه على الطريق الصحيح في البطولة، خاصة في مواجهة فريق بحجم نيجيريا. 

الفريق يعتمد على تنظيمه الدفاعي والانضباط التكتيكي، محاولاً استغلال أي فرص هجومية للرد على القوة الضاربة للنسور النيجيرية.

صراع مرتقب على نقاط الجولة الأولى

تعد المباراة مواجهة حاسمة في صراع الجولة الأولى لدور المجموعات، حيث يسعى كل منتخب لحصد النقاط الثلاث لضمان بداية قوية. 


 

منتخب نيجيريا منتخب تنزانيا كأس الامم الافريقية اخبار الرياضة

