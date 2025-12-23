ماهر همام: خبرة المحترفين صنعت الفارق لـ مصر ضد زيمبابوي

أكد ماهر همام، لاعب الأهلي السابق، أن خبرة اللاعبين المحترفين كانت العامل الحاسم في ترجيح كفة منتخب مصر خلال مباراة اليوم أمام زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية.

ووجه همام، عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، التهنئة للمنتخب بعد حصد 3 نقاط مهمة في مستهل مشواره، مشيرًا إلى أن هذا الفوز سيمنح اللاعبين قدرًا كبيرًا من الثقة خلال المباريات المقبلة.

وأوضح لاعب الأهلي السابق، إن هناك تحسنًا واضحًا في أداء لاعبي المنتخب خاصة في الشوط الثاني، بعد التغييرات التي أجراها المدير الفني حسام حسن، والتي جاءت إيجابية وكان لها دور مباشر في تحقيق الفوز.

وأضاف أن اللاعبين أظهروا إصرارًا وروحًا قتالية عالية داخل الملعب، وهو ما طمأن الجماهير بأن الفوز كان قادمًا لامحالة، مشددًا على ضرورة التحضير الجيد للمباراة المقبلة أمام منتخب جنوب أفريقيا، الذي يتطلب استعدادًا خاصًا من أجل مواصلة النتائج الإيجابية.

