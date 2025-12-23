قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آخر تحديث.. سعر لتر البنزين بجميع أنواعه اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
السكة الحديد: سلوكيات بعض المواطنين سبب مباشر في حواداث القطارات
لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح.. وزير الثقافة يلتقي الفنان القدير خالد الصاوي
مصر تدعو إلى خفض التصعيد في سوريا وتغليب مسارات التهدئة والحوار
للتأكد من جودة الخدمات.. مدبولي يحاور المواطنين المترددين على مركز صحي بالصف
رئيس الوزراء يتفقد مركز طب الأسرة بـ"الفهميين" في الجيزة
الدبلوماسية المصرية في 2025.. عام ترسيخ الاستقرار وحماية الأمن القومي العربي
الجيش اللبناني يعلن إستسهاد أحد عناصره في غارة لقوات الاحتلال على صيدا
البورصة المصرية تفتتح تعاملات الثلاثاء على ارتفاع جماعي للمؤشرات
محمد صلاح المنقذ.. قائد حمل حلم المونديال وأعاد الأمل في أمم أفريقيا
بدء نقل ألواح مركب خوفو الثانية تمهيدًا لإعادة تركيبها بالمتحف المصري الكبير.. صور
مباريات منتخب مصر القادمة في بطولة أمم أفريقيا بعد عبور زيمبابوي
استكمال أعمال الرصف والإنترلوك وترميم قطوعات الغاز بعدة مناطق بمدينة سفاجا

ابراهيم جادالله

تتواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والمناطق السكنية بمدينة سفاجا، ضمن الخطة الشاملة التي تستهدف تحسين الخدمات والمظهر الحضاري،في إطار توجيهات السيد الوزير اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالارتقاء بمستوى البنية التحتية وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين بجميع مدن وأحياء المحافظة، .

وبناءً على المتابعة الميدانية المستمرة والإشراف المباشر من السيد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، لأعمال الرصف وتطوير الشوارع، مع التأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة والجداول الزمنية المحددة، والتنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية، بما يضمن سرعة الإنجاز وتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل.

تم اليوم استكمال أعمال رصف منطقة الأهالي بداية من مخبز الشيماء وحتى سور الألومنيوم، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين، ورفع كفاءة الشوارع بالشكل الحضاري الذي يليق بأهالي المدينة.

وفي السياق ذاته، تتواصل أعمال تركيب بلاطات الإنترلوك بعدد من شوارع الإسكان الغربي وبلوكات الكيلو (1)، ضمن خطة تطوير المناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ.

كما يجري بالتوازي استكمال أعمال ترميم قطوعات الغاز بمنطقة الجراد، وذلك عقب الانتهاء من أعمال توصيل المرافق، حيث يتم إعادة الشيء لأصله ورفع كفاءة الطرق المتأثرة، بما يحقق الانسيابية المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري للمنطقة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية المعتمدة.

وأكد رئيس مدينة سفاجا أن أعمال التطوير مستمرة بمختلف أنحاء المدينة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر، وبما يحقق رضا المواطنين ويدعم جهود التنمية الشاملة بمدينة سفاجا.

وزير الثقافة وخالد الصاوي
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

