استكمال أعمال الرصف والإنترلوك وترميم قطوعات الغاز بعدة مناطق بمدينة سفاجا

تتواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والمناطق السكنية بمدينة سفاجا، ضمن الخطة الشاملة التي تستهدف تحسين الخدمات والمظهر الحضاري،في إطار توجيهات السيد الوزير اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالارتقاء بمستوى البنية التحتية وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين بجميع مدن وأحياء المحافظة، .

وبناءً على المتابعة الميدانية المستمرة والإشراف المباشر من السيد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، لأعمال الرصف وتطوير الشوارع، مع التأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة والجداول الزمنية المحددة، والتنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية، بما يضمن سرعة الإنجاز وتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل.

تم اليوم استكمال أعمال رصف منطقة الأهالي بداية من مخبز الشيماء وحتى سور الألومنيوم، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين، ورفع كفاءة الشوارع بالشكل الحضاري الذي يليق بأهالي المدينة.

وفي السياق ذاته، تتواصل أعمال تركيب بلاطات الإنترلوك بعدد من شوارع الإسكان الغربي وبلوكات الكيلو (1)، ضمن خطة تطوير المناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ.

كما يجري بالتوازي استكمال أعمال ترميم قطوعات الغاز بمنطقة الجراد، وذلك عقب الانتهاء من أعمال توصيل المرافق، حيث يتم إعادة الشيء لأصله ورفع كفاءة الطرق المتأثرة، بما يحقق الانسيابية المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري للمنطقة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية المعتمدة.

وأكد رئيس مدينة سفاجا أن أعمال التطوير مستمرة بمختلف أنحاء المدينة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر، وبما يحقق رضا المواطنين ويدعم جهود التنمية الشاملة بمدينة سفاجا.