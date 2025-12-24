قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد قليل.. مضيفة طيران التجمع أمام محكمة النقض لاتهامها بإنهاء حياة طفلتها
المونوريل يبدأ استقبال الركاب الأسبوع القادم.. 22 محطة وأسعار تذاكر تناسب جميع الركاب
باق أسبوع.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
بوتين يلتقي وزيري خارجية ودفاع سوريا في موسكو لبحث التعاون العسكري
ملابس البالة في مصر.. من طوق نجاة للمستهلك في زمن الغلاء إلى بوابة تهريب تضرب الصناعة الوطنية وتحرم الدولة من مليارات الجمارك
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
تردّد القنوات المجانية الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء في كأس أمم أفريقيا 2025
النقل: ندرس مد الخط الرابع للمترو إلى ميدان الحصري استجابة لاحتياجات المنطقة
أجواء شديدة البرودة.. الطقس اليوم: سحب مُنخفضة تغطّي بعض المحافظات بينها القاهرة الكبرى
الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم
مزيد من الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات
كيف تعامل القانون مع جرائم نقل البيانات الشخصية لدولة أجنبية .. تفاصيل
أخبار البلد

وفد مصري يسافر لألمانيا للتعرف على سياسات سوق العمل

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ

 سافر وفد من وزارة العمل في رحلة دراسة إلى ألمانيا خلال نوفمبر 2025، ضمّ 11 ممثلاً عن وزارة العمل من إدارات التشغيل ومعلومات سوق العمل ولجنة المساواة بين الجنسين و4 أعضاء من فريق المشروع، في إطار مشروع "الدخول إلى سوق العمل" الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالشراكة مع وزارة العمل.

وذكر بيان للوكالة الألمانية للتعاون الدولي على موقع "فيسبوك" أن الرحلة هدفت تعزيز قدرات موظفي الوزارة والتعرف على الخبرات الألمانية فيما يخص استراتيجيات التوظيف وسياسات سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل. 

وأضاف أن الرحلة شملت تبادلات خبرات مع مؤسسات ألمانية رفيعة المستوى، من بينها لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان الألماني، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية الألمانية (BMAS)، ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA)، إلى جانب مراكز الأبحاث، وشركات الاستشارات، والمنظمات غير الحكومية المعنية. 

استعراض أفضل الممارسات الدولية في تصميم السياسات العمالية

وأوضح أن محاور البرنامج الرئيسية ركزت على منهجيات صياغة سياسات التوظيف، والأطر المؤسسية، وآليات الحوكمة والتنسيق بين الجهات ذات الصلة، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات الدولية في تصميم السياسات العمالية، وخدمات التوظيف العامة، وآليات إعداد الشباب لسوق العمل. كما تناول البرنامج سُبل دمج المساواة بين الجنسين في السياسات العمالية، بما يشمل تعزيز تمكين المرأة وتقليل الفجوات بين الجنسين في قوة العمل، إضافة إلى مناقشة آليات التنسيق بين خدمات التوظيف العامة والخاصة، واستراتيجيات الوصول الفعّالة لجذب الشباب للعمل في المهن اليدوية.

وأشار البيان إلى أن الرحلة قدمت مزيجًا من الإطار النظري والمؤسسي والخبرة العملية، مما أتاح للمشاركين فرص للتعرف على أمثلة ملموسة ودروسًا قابلة للتطبيق لدعم الإصلاحات الجارية في نظام التوظيف المصري. كما أكدت التجربة أهمية التبادل الدولي في تعزيز سياسات توظيف شاملة ومستندة إلى الأدلة، ودفع جهود توفير فرص عمل لائقة للجميع. 

ويعد مشروع "الدخول إلى سوق العمل" إحدى المبادرات التنموية التي تنفذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) بالشراكة مع وزارة العمل، بهدف تحسين فرص التوظيف للشباب المصري وذلك من خلال تطوير بيئة العمل، وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص.

وزارة العمل إدارات التشغيل سوق

