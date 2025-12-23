كواليس مسلسل "قسمة العدل" قبل عرضه على قناة ON

تعرض قناة "ON"، قريبًا وحصريًا على شاشتها مسلسل "قسمة العدل" بطولة النجمة إيمان العاصي.



المسلسل بطولة مجموعة من أقوى نجوم الدراما ومنهم رشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني.



كما يشارك به كل من خالد أنور، دعاء حكم، كريم العمرى، وعلاء قوقة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد.



يناقش مسلسل "قسمة العدل" العديد من القضايا المهمة في المجتمع المصري، ومنها قضية المساواة في الميراث بين الذكور والإناث، وما يترتب عليها من أزمات اجتماعية وقانونية.



تدور أحداث العمل في قالب درامي مشوق، حيث تتصاعد المواجهات وتتشابك الخيوط لتكشف عن صراعات عائلية محتدمة، تضع الروابط الأسرية في اختبار حقيقي أمام الرغبات والمصالح المادية.