محافظات

إدراج جامعة دمنهور في التصنيف العربي للجامعات 2025

جامعة دمنهور
جامعة دمنهور
ساندي رضا

في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل تطورها الأكاديمي، مما يعكس التقدم الملحوظ الذي حققته على المستوى الإقليمي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتعاون المجتمعي، أعلنت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور  إلهامي ترابيس إدراج جامعة دمنهور بالتصنيف العربي للجامعات 2025، لتواصل شغل حيزا على خريطة تصنيف الجامعات العربية حيث جاءت بالمركز 104 ضمن 263 جامعة على مستوى الدول العربية، ظهرت في ذلك التصنيف الذي يأتي في ظل الاهتمام والتعاون المشترك بين اتحاد الجامعات العربية وجامعة الدول العربية، و المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، و يعد إحدى المبادرات الإقليمية لقياس أداء مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي، بهدف دعم الجودة والتميز في التعليم والبحث العلمي، وتعزيز التنافسية بين الجامعات العربية وفق معايير دولية.

من جانبه أعرب "رئيس جامعة دمنهور" عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الذي يأتي ثمرة الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة لتطوير منظومة البحث العلمي، وتشجيع العلماء والباحثين على زيادة نشر أبحاثهم العلمية وتعزيز جودتها، مؤكدًا حرص الجامعة على مواصلة عمليات التطوير الأكاديمية والبحثية بما يساهم في تعزيز دورها كقوة رائدة بحثيا وخدميا في المحيط الاقليمي والدولي.

وأكد "ترابيس" أن هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتاج تضافر وتكامل جهود كافة قطاعات و إدارات و كليات الجامعة لرفع مكانة الجامعة في مختلف التصنيفات، والعمل باستمرار على تحسين مكانتها الأكاديمية والبحثية على الصعيدين المحلي و الدولي؛ مؤكدا سعي الجامعة المستمر للنهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية، و الالتزام  بدعم الابتكار وريادة الأعمال، مما يسهم في تعزيز السمعة الدولية للجامعة، و تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.


هذا وقد هنأ الدكتور إلهامي ترابيس كافة منسوبي جامعة دمنهور، على الجهد المبذول للارتقاء بالجامعة في كافة المناحي، معربا عن فخره بالإنجازات التي حققتها جامعة دمنهور في ملف التصنيفات الدولية، حيث تشمل تلك التصنيفات مجموعة متنوعة من المؤشرات والمعايير التي تقيم جودة التعليم والبحث والتأثير العلمي للجامعة على مستوى العالم وغيرها من المعايير، مؤكدا أن هذا الإنجاز يساهم في كسب ثقة المجتمع والمستفيدين من خدمات الجامعة، وتحسين السمعة المؤسسية والأكاديمية للجامعة لدى جهات التوظيف المختلفة، مقدما جزيل الشكر لأعضاء لجنة التصنيف الدولي بالجامعة، و الدكتور ياسر السيد، مسئول التصنيف العربي بالجامعة، وجميع قطاعات وإدارات وكليات الجامعة التي ساهمت بشكل فعال لتحقيق هذا الإنجاز متطلعا إلى المزيد.

من جانبها أشارت الدكتورة  منال مصطفى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى أن هذا الإنجاز  يأتي تتويجا للجهود المستمرة التي تبذلها جامعة دمنهور لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي بها، كما يبرهن على حرص الجامعة على مواصلة التطوير الأكاديمي والبحثي، بما يسهم في تعزيز دورها كقوة رائدة بحثيا على المستوى الإقليمي والدولي، وهو ما يعزز خطى الجامعة نحو الاستمرار في منهجيتها و استراتيجيتها لتوفير بيئة تعليمية تتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز البحث العلمي ومخرجاته، موضحة أن  التصنيف العربي للجامعات، هو أول تصنيف معني بالجامعات العربية، وقد تم وضع مؤشراته التي يعتمد عليها في التقييم بما يتناسب مع رؤية الدول العربية واحتياجاتها، ويرتكز على مجموعة من المعايير التي تضمن تقييما موضوعيا و شاملاً لأداء الجامعات، من خلال 4 مؤشرات أداء تقييم رئيسة، هي مؤشر «التعليم والتعلم» بنسبة 30%، ومؤشر البحث العلمي بنسبة 30%، ومؤشر الإبداع و الريادية والابتكار بنسبة 20%، ومؤشر التعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع بنسبة 20%.

التعليم العالي البحث العلمي جامعة دمنهور

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

