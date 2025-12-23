محافظ البحر الأحمر يوجّه بتسريع تنفيذ ساحة التفويج السياحي بسفاجا

أجرى اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر جولة ميدانية بمدينة سفاجا لمتابعة حالة الطرق والمحاور الرئيسية وأعمال التطوير الجارية، في إطار حرص المحافظة على تحسين البنية التحتية والمظهر الحضاري للمدينة.

وخلال الجولة، شدد محافظ البحر الأحمر على سرعة استكمال أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع التي انتهت بها أعمال المرافق، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، لتعزيز السلامة المرورية وتحقيق انسيابية الحركة.

ووجّه اللواء عمرو حنفى بتوحيد دهانات العمارات على طول خط السير حتى مدخل القاعدة البحرية، مع التركيز على العمارات المحيطة بميناء سفاجا وعمارات الأوقاف والمناطق المجاورة لمجلس المدينة، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة وتغيير البلدورات، بما يضمن مظهرًا حضاريًا متناسقًا ويواكب الطابع السياحي للمدينة.

كما وجّه برفع المركب القديم المتواجد بالمنطقة، ومنع تواجد سيارات التريلات بمحيط عمارات الأوقاف، حفاظًا على النظام المروري والمظهر العام.

وفي منطقة زرزارة، أصدر محافظ البحر الأحمر توجيهاته ، بسرعة إزالة المنازل القديمة عقب تسليم الوحدات السكنية البديلة للمستحقين، مع إقامة سور بارتفاع مترين على الجانب الأيمن لحجب الرؤية، ضمن خطة إعادة تنظيم المنطقة وتحسين المشهد العام.

وأكد محافظ البحر الأحمر على سرعة الانتهاء من تنفيذ الساحة المخصصة للتفويج السياحي على الأرض المخصصة لهذا الغرض، لما تمثله من أهمية في تنظيم حركة السائحين ودعم النشاط السياحي بالمدينة.

رافق محافظ البحر الأحمر خلال الجولة اللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء أحمد أبو الحجاج دنقل رئيس مدينة سفاجا واللواء ايهاب رافت مستشار السيد المحافظ للمدن والميريات، والسيد هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، والمهندس السيد نبوي رئيس منطقة الطرق ، والجهات التنفيذية بالمحافظة .