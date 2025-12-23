قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة
20 ألف جنيه .. وزير التعليم: مصروفات المدارس اليابانية أرخص من الخاصة
الوطنية للانتخابات: بدء تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية
ادعى معرفته للغيب.. القبض على صانع محتوى نصب على مواطنين بالإسكندرية
طارق خضر: لا مد لعمر مجلس النواب الحالي .. والبرلمان القادم شرعي دستوريًا رغم إبطال بعض الدوائر | حوار
استشاري بيطري يكشف أسرار انتشار الكلاب الضالة وخطرها المتصاعد على حياة المواطنين .. القصة الكاملة
مجلس النواب يتزين في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية بعد الانتقال الرسمي
محمد عبد اللطيف: ولادنا “مش حقل تجارب” والوزراء السابقين حاولوا يغيروا الثانوية العامة
إجراءات جديدة .. الصحة تكشف حقيقة انتشار أمراض في المدارس
بعد إعلان توريد 945 كجم ذهب للبنك المركزي.. أين تذهب مصادرات المعدن الأصفر.. صدى البلد يجيب
وزير التعليم: شهادة من جامعة هيروشيما للطلاب الناجحين في اختبار توفاس
ليبيا.. تحطم طائرة تقل رئيس أركان حكومة الدبيبة في أنقرة
محافظات

محافظ البحر الأحمر يوجّه بتسريع تنفيذ ساحة التفويج السياحي بسفاجا

ابراهيم جادالله

أجرى اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر جولة ميدانية بمدينة سفاجا لمتابعة حالة الطرق والمحاور الرئيسية وأعمال التطوير الجارية، في إطار حرص المحافظة على تحسين البنية التحتية والمظهر الحضاري للمدينة.

وخلال الجولة، شدد محافظ البحر الأحمر على سرعة استكمال أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع التي انتهت بها أعمال المرافق، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، لتعزيز السلامة المرورية وتحقيق انسيابية الحركة.

ووجّه اللواء عمرو حنفى بتوحيد دهانات العمارات على طول خط السير حتى مدخل القاعدة البحرية، مع التركيز على العمارات المحيطة بميناء سفاجا وعمارات الأوقاف والمناطق المجاورة لمجلس المدينة، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة وتغيير البلدورات، بما يضمن مظهرًا حضاريًا متناسقًا ويواكب الطابع السياحي للمدينة.

كما وجّه برفع المركب القديم المتواجد بالمنطقة، ومنع تواجد سيارات التريلات بمحيط عمارات الأوقاف، حفاظًا على النظام المروري والمظهر العام.

وفي منطقة زرزارة، أصدر محافظ البحر الأحمر توجيهاته ، بسرعة إزالة المنازل القديمة عقب تسليم الوحدات السكنية البديلة للمستحقين، مع إقامة سور  بارتفاع مترين على الجانب الأيمن لحجب الرؤية، ضمن خطة إعادة تنظيم المنطقة وتحسين المشهد العام.

وأكد محافظ البحر الأحمر على سرعة الانتهاء من تنفيذ الساحة المخصصة للتفويج السياحي على الأرض المخصصة لهذا الغرض، لما تمثله من أهمية في تنظيم حركة السائحين ودعم النشاط السياحي بالمدينة.

رافق محافظ البحر الأحمر خلال الجولة اللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء أحمد أبو الحجاج دنقل رئيس مدينة سفاجا واللواء ايهاب رافت مستشار السيد المحافظ للمدن والميريات، والسيد هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، والمهندس السيد نبوي رئيس منطقة الطرق ، والجهات التنفيذية بالمحافظة .

سرطان البروستاتا
ندوة تثقيفية
محافظ الشرقية
رفع اشغالات
