انطلاق تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة لـ19 دائرة مُلغاة .. اليوم

ينطلق تصويت المصريين بالخارج فى جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، فى الـ19 دائرة الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، وغدًا الخميس.

أما داخل الجمهورية فتنطلق يومى السبت والأحد الموافقين 27 و28 ديسمبر الجارى، بتنافس 70 مرشحا على 35 مقعدا، على أن تعلن النتيجة يوم 4 يناير المقبل.

عقوبة خرق الصمت الانتخابي

نصّت المادة (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على من يخالف المواعيد الرسمية للدعاية الانتخابية.

وبحسب المادة (47) من القانون، تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الطريقة الصحيحة للتأشير على بطاقة الاقتراع بما يكفل سرية التصويت، مع التشديد على عدم جواز استخدام القلم الرصاص أثناء الإدلاء بالصوت.

حالات بطلان الصوت بانتخابات مجلس النواب في جولة الإعادة

كما نصَّ القانون على عدد من الحالات التي يُعد فيها الصوت باطلًا، من أبرزها:

إذا كان الصوت معلَّقًا على شرط، أو تضمن رأيًا لعدد أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه.

إذا استخدم الناخب بطاقة غير التي تسلَّمها من رئيس اللجنة الفرعية.

إذا تضمنت البطاقة توقيعًا أو علامة مميَّزة تشير إلى شخص الناخب أو تكشف هويته.

إذا تضمنت البطاقة أي إشارة من شأنها الإخلال بسرية التصويت.