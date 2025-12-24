قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟
حقق أمنيتها.. محافظ الغربية يستجيب لشكوى «مُسنّة» ويوفّر لها كرسيًا متحركًا ومساعدات إنسانية|صور
طريق استجابة الدعاء.. علي جمعة يوضح أركان المناجاة الخمسة
وفد من حكومة الدبيبة يتوجّه إلى أنقرة لمتابعة تطورات حادثة تحطم طائرة «الحداد»
ليبيا .. صلاح النمروش بديلاً للفريق محمد الحداد بعد مصرعه في تركيا
الديدان الشعرية.. لماذا يجب وضع الرنجة في الفريزر قبل تناولها؟ | نصائح مهمة
عمرها 38 عامًا.. ماذا تعرف عن الطائرة المُحطمة برئيس أركان حكومة الدبيبة فوق أنقرة؟
انفجـ.ـار في دار رعاية مُسنين بولاية بنسلفانيا الأمريكية يسفر عن مقتــ.ـل شخصين | شاهد
ترويج الشائعات والاتهامات.. خبير استراتيجي: مصر تتعرض لحملات تشويه من جهات معادية أبرزها الإخوان
كيف صنع حسن شحاتة جيلاً لا يُقهر في أمم أفريقيا؟.. نجم بتروجت يكشف كواليس 2008 |فيديو
عبوة ناسفة.. انفجار جديد يهز موسكو قرب مركز شرطة وإصابة ضابطين | شاهد
رئيسة الوزراء الإيطالية: 2025 عام صعب.. و 2026 سيكون أسوأ بكثير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

انطلاق تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة لـ19 دائرة مُلغاة .. اليوم

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
محمد الشعراوي

ينطلق تصويت المصريين بالخارج فى جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، فى الـ19 دائرة الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، وغدًا الخميس.

أما داخل الجمهورية  فتنطلق يومى السبت والأحد الموافقين 27 و28 ديسمبر الجارى، بتنافس 70 مرشحا على 35 مقعدا، على أن تعلن النتيجة يوم 4 يناير المقبل.

عقوبة خرق الصمت الانتخابي

نصّت المادة (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على من يخالف المواعيد الرسمية للدعاية الانتخابية.

وبحسب المادة (47) من القانون، تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الطريقة الصحيحة للتأشير على بطاقة الاقتراع بما يكفل سرية التصويت، مع التشديد على عدم جواز استخدام القلم الرصاص أثناء الإدلاء بالصوت.

حالات بطلان الصوت بانتخابات مجلس النواب في جولة الإعادة

كما نصَّ القانون على عدد من الحالات التي يُعد فيها الصوت باطلًا، من أبرزها:

إذا كان الصوت معلَّقًا على شرط، أو تضمن رأيًا لعدد أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه.

إذا استخدم الناخب بطاقة غير التي تسلَّمها من رئيس اللجنة الفرعية.

إذا تضمنت البطاقة توقيعًا أو علامة مميَّزة تشير إلى شخص الناخب أو تكشف هويته.

إذا تضمنت البطاقة أي إشارة من شأنها الإخلال بسرية التصويت.

تصويت المصريين بالخارج جولة الإعادة للمرحلة الأولى انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

قطع المياة

مساء الجمعة... قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذة المناطق

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام

فرقة إسماعيل الليثي

وفاة أحد أعضاء فرقة إسماعيل الليثي بعد تدهور حالته بالمستشفى

الدولار

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. تحرك أسعار الدواجن في الأسواق

ترشيحاتنا

جهود جامعية

مجلس شئون التعليم بجامعة أسوان يبحث انتظام الامتحانات.. ويؤكد الجاهزية الكاملة لـ18كلية ومعهدين

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء 24-12-2025

صورة موضوعية

رئيس مدينة الغردقة يلتقي أهالي «زرزارة» ويطمئنهم ببدء تسكينهم في «الروضة»

بالصور

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد