حمادة صدقي: ثنائي الارتكاز «ضروري» أمام جنوب إفريقيا.. و«فتوح» يستحق المشاركة

أكد حمادة صدقي، مدرب منتخب مصر الأسبق، أنه كان يتوقع مشاركة أحمد فتوح في مباراة زيمبابوي، مشيرًا إلى أن طبيعة المباريات المقبلة تفرض على الجهاز الفني بعض التعديلات الفنية، خاصة في مواجهة منتخب جنوب إفريقيا.

وقال صدقي، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة cbc، إن منتخب مصر يحتاج للاعتماد على ثنائي ارتكاز في مباراة جنوب إفريقيا، نظرًا لقوة المنافس في التحولات السريعة، محذرًا من منح لاعبي جنوب إفريقيا المساحات، لأن ذلك قد يسبب معاناة كبيرة للمنتخب المصري.

وأوضح أن الاعتماد على الثنائي مروان عطية وحمدي فتحي يعد الحل الأنسب لتحقيق التوازن، رغم اعترافه بتراجع مستوى حمدي فتحي مع منتخب مصر منذ انتقاله للاحتراف في قطر، إلا أنه شدد على أن اللاعب يظل عنصرًا صاحب خبرات كبيرة و«رجله في الملعب»، وقادرًا على أداء أدوار متعددة داخل أرضية الملعب.

وعن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب إفريقيا، قال صدقي إن الأقرب هو الدفع بكل من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني ومحمد حمدي في الجبهتين، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم في قلب الدفاع، وفي وسط الملعب محمود تريزيجيه، وحمدي فتحي، ومهند لاشين، بينما يقود الهجوم مصطفى محمد، ومحمد صلاح، وعمر مرموش.

وأضاف أن تواجد حمدي فتحي يمنح الجهاز الفني مرونة تكتيكية كبيرة، نظرًا لقدرة اللاعب على المشاركة في أكثر من مركز حسب سير المباراة.

واختتم حمادة صدقي تصريحاته بالتأكيد على أن مباراة جنوب إفريقيا ستكون صعبة، موضحًا أن المنافس يمتلك عناصر قوية في خطي الوسط والهجوم، رغم معاناته من بعض الخلل الدفاعي، وهو ما يمكن لمنتخب مصر استغلاله لتحقيق نتيجة إيجابية.