حملة موسعة لإزالة الإشغالات بشوارع شبرا الخيمة

شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة حملة موسعة لإزالة الإشغالات وذلك فى اطار التوجيهات بالاستمرار في التصدى الحاسم لظاهره الاشغالات وجميع انواع المخالفات والتعديات وعدم الالتزام بالقوانين وردع المخالفين واتخاذ أقصى درجات الحزم ضد المخالفات وخاصه ظاهره الاشغالات والتعدى على أملاك الدولة.



وقال اللواء تامر أبو الغيط رئيس حى شرق، انه تم توجيه الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات للتصدى لظاهره الاشغالات والتعديات واستغلال مساحات دون الحصول على التراخيص اللازمه والتى تخالف قوانين الاشغال العام والحرص على عدم تكرار المخالفة.

وأوضح أنه تم شن حملة بمنطقة مساكن الياسمين، أسفرت عن رفع الاشغالات والتعديات على أملاك الدولة ورفع كل ما يعوق او يقوم بتشويه المظهر الحضارى للطرق والميادين وتم رفع الاشغالات مع اتخاذ الاجراءات القانونية ضد أصحابها وذلك فى اطار الزام المخالفين باتباع القوانين المنظمة للطرق والميادين وأملاك الدولة والحفاظ على الشكل الحضارى.

وأشار أبو الغيط الى أنه تم التأكيد على أعمال المتابعة والرقابة فيما يخص ظاهره الاشغالات او كل ما يقوم بتشويه المظهر العام والزام الجميع بالقانون وانه لا تهاون مع المخالفات والتصدى لها بكل حزم لحين عودة الانضباط والشكل الحضارى وعدم عوده الاشغالات مرة أخرى.