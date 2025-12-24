قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برودة شديدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الفترة المقبلة| فيديو
أخطر 6 ساعات.. الأرصاد تحذر من أول أيام الشتاء في مصر
أجمل الظواهر الفلكية وذروة شهب الدبيات 2025 في سماء مصر والوطن العربي.. تفاصيل
تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم
شديد البرودة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
نظر معارضة الفنانة بوسي على أحكام قضائية بسبب شيكات بدون رصيد.. اليوم
أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر في مصر|فيديو
مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى
انطلاق مشروع تطوير مبنى الداخلية بـ"لاظوغلي" لتحويله إلى مجمع خدمي متكامل
قرار عاجل لسد عجز هيئات التدريس بالمواد الفنية بمدارس التعليم الفني
وفاة الفنان طارق الأمير بعد صراع مع المرض
وزير البترول يشهد توقيع اتفاق لتعزيز استثمارات الذهب في "أبو مروات" مع آتون الكندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة موسعة لإزالة الإشغالات بشوارع شبرا الخيمة

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة حملة موسعة لإزالة الإشغالات وذلك فى اطار التوجيهات بالاستمرار في التصدى الحاسم لظاهره الاشغالات وجميع انواع المخالفات والتعديات وعدم الالتزام بالقوانين وردع المخالفين واتخاذ أقصى درجات الحزم ضد المخالفات وخاصه ظاهره الاشغالات والتعدى على أملاك الدولة.


وقال اللواء  تامر أبو الغيط رئيس حى شرق، انه تم توجيه الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات للتصدى لظاهره الاشغالات والتعديات واستغلال مساحات دون الحصول على التراخيص اللازمه والتى تخالف قوانين الاشغال العام والحرص على عدم تكرار المخالفة.

وأوضح أنه تم شن حملة بمنطقة مساكن الياسمين، أسفرت عن رفع الاشغالات والتعديات على أملاك الدولة ورفع كل ما يعوق او يقوم بتشويه المظهر الحضارى للطرق والميادين وتم رفع الاشغالات مع اتخاذ الاجراءات القانونية ضد أصحابها وذلك فى اطار الزام المخالفين باتباع القوانين المنظمة للطرق والميادين وأملاك الدولة والحفاظ على الشكل الحضارى.

وأشار أبو الغيط الى أنه تم التأكيد على أعمال المتابعة والرقابة فيما يخص ظاهره الاشغالات او كل ما يقوم بتشويه المظهر العام والزام الجميع بالقانون وانه لا تهاون مع المخالفات والتصدى لها بكل حزم  لحين عودة الانضباط والشكل الحضارى وعدم عوده الاشغالات مرة أخرى.

شبرا الخيمة القليوبية الإشغالات حى شرق شبرا الخيمة أملاك الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

مشغولات ذهبية

موجة صعود قوية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الفريق أول ركن محمد الحداد

بعد تحطم طائرته في تركيا.. قائد الجيش الليبي ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

حسام حسن

حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

أرض الزمالك

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

تفاصيل 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

الوفد الليبي خلال زيارته إلي أنقرة

تركيا: وفد ليبي يشارك في تحقيقات تحطم طائرة رئيس الأركان

للمرة الأولى في تاريخه.. الذهب يتجاوز 4500 دولار للأوقية مدعوما بالتوترات الجيوسياسية

للمرة الأولى.. الذهب يتجاوز 4500 دولار للأوقية مدعوما بالتوترات الجيوسياسية

صورة تعبيرية

السلطات الروسية تحقق لكشف أسباب الانفجار الضخم في قلب موسكو

بالصور

من الظل إلى المواجهة المفتوحة.. استراتيجية استخباراتية بريطانية جديدة تضع روسيا والصين في قلب الأولويات

رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي
رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي
رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي

طريقة عمل آيس كريم في المنزل بمكونات بسيطة وطعم رائع.. جربيه الآن

لماذا يفضل الكثيرون تحضير الآيس كريم في المنزل؟
لماذا يفضل الكثيرون تحضير الآيس كريم في المنزل؟
لماذا يفضل الكثيرون تحضير الآيس كريم في المنزل؟

وحش صيني بقوة 1877 حصانًا.. "كوسميرا" تخطف الأنظار بسيارة خارقة

كوسميرا الصينية
كوسميرا الصينية
كوسميرا الصينية

بـ100 ألف دولار.. سيارة صينية تطيح ببورش وBMW من سوق السيارات الفاخرة

مايكسترو S800
مايكسترو S800
مايكسترو S800

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد