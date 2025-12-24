متحف شرم الشيخ يحتفل بالكريسماس بمهرجان ثقافي تفاعلي للأطفال

نظّم متحف شرم الشيخ مهرجانًا ثقافيًا بمناسبة أعياد الكريسماس، في إطار دوره المجتمعي والثقافي، وسط أجواء احتفالية مبهجة شهدت مشاركة واسعة من الأطفال وأسرهم.

وانطلقت فعاليات المهرجان بفقرة ترفيهية شملت ألعابًا جماعية مبتكرة صُنعت من خامات معاد تدويرها، تزامنًا مع تشغيل مجموعة من أغاني الكريسماس، في تجربة تفاعلية هدفت إلى الجمع بين الترفيه وتعزيز الوعي البيئي لدى الأطفال.

وتضمّن البرنامج فقرة كورال متميزة قدّمتها مدرسة سان جوزيف، أعقبها عرض رياضي راقص لفرقة المدرسة، حيث أضفت العروض أجواءً من البهجة والحيوية، ونالت استحسان الحضور.

وشهد المهرجان حضور الدكتورة أمل المغربي، مديرة مدرسة سان جوزيف، يرافقها فريق إدارة المدرسة وعدد من المعلمين والمعلمات، في إطار دعم المدرسة للأنشطة الثقافية والفنية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الثقافية.

واختُتمت الفعاليات بورشة فنية عن الكريسماس استهدفت تنمية الإبداع الفني لدى الأطفال وتشجيعهم على التعبير الحر، أعقبها توزيع حلوى الكريسماس على الأطفال، في ختام سعيد عكس نجاح المهرجان.

ويأتي تنظيم هذا الحدث تأكيدًا على حرص متحف شرم الشيخ على تعزيز دوره المجتمعي، ودعم الأنشطة الثقافية والفنية الموجهة للأطفال والأسرة، وربط المتحف بالمناسبات الإنسانية والاحتفالية المختلفة.