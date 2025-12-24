خالد بيومي: علينا دعم اختبارت الجهاز الفني للمنتخب

علق الإعلامي خالد بيومي، علي أهمية دعم اختبارات الجهاز الفني للمنتخب الطنب في امم أفريقيا.

وكتب بيومي على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" قائلًا: أدعم كافة اختيارات الجهاز الفني، بدءًا من الحارس الكبير محمد الشناوي وصولًا إلى آخر لاعب في القائمة، فجميعهم نجوم مصر ويضعون أنفسهم في خدمة المنتخب الوطني. دعونا نتجنب المقارنات في الاختيارات وتفضيل لاعب على آخر، والتي قد تنجم عن تحيزات شخصية. فلنترك مهمة الاختيار للجهاز الفني، والأهم من ذلك، ادعم منتخبك.

يقترب الثنائي مصطفى محمد ومحمد حمدي نجما منتخب مصر من الجاهزية التامةواللحاق بمباراة منتخب جنوب أفريقيا في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر إقامة مباراة منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتعرض الثنائي محمد حمدي ومصطفي محمد للإصابة فى مباراة منتخب مصر الوطني ونظيره منتخب زيمبابوي فى أولي جولات دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2025 بـ المغرب