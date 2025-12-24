قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في نفس الأسبوع.. وفاة طارق الأمير ونيفين مندور بطلي فيلم "اللي بالي بالك"
الكاف يحدد موعد مباريات بيراميدز في كأس الأمم الأفريقية
أطنان من الغذاء ومواد الإغاثة.. شاحنات المساعدات تشق طريقها من مصر لغزة
مدرب منتخب السودان: سنقاتل لرفع علم البلاد وأطالب الجماهير بالدعاء لنا
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جنوب شرقي تايوان
عودة ضخمة لسفن الحاويات لقناة السويس بعد اتفاق السلام بشرم الشيخ
بسبب ركن السيارة.. سيدة تعتدي على عامل بمحل وتدعي بزواجها من ضابط شرطة
نزاع على ميراث فتاة يتيمة | نهاد أبو القمصان: لا قدسية لظلم ولا حصانة لسارقي الحقوق
انهيار كلي وجزئي بـ 3 منازل.. تفاصيل 6 ساعات من معاينة النيابة لعقار إمبابة
وفاة نجل الفنان محمد عبد الوهاب .. تفاصيل
الانفجارات تتواصل في غزة.. عمليات نسف إسرائيلية بمناطق متعددة
بعد واقعة ريهام عبد الغفور.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد بيومي: علينا دعم اختبارت الجهاز الفني للمنتخب

خالد بيومي
خالد بيومي
منار نور

علق الإعلامي خالد بيومي، علي أهمية دعم اختبارات الجهاز الفني للمنتخب الطنب في امم أفريقيا.

وكتب بيومي على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" قائلًا: أدعم كافة اختيارات الجهاز الفني، بدءًا من الحارس الكبير محمد الشناوي وصولًا إلى آخر لاعب في القائمة، فجميعهم نجوم مصر ويضعون أنفسهم في خدمة المنتخب الوطني. دعونا نتجنب المقارنات في الاختيارات وتفضيل لاعب على آخر، والتي قد تنجم عن تحيزات شخصية. فلنترك مهمة الاختيار للجهاز الفني، والأهم من ذلك، ادعم منتخبك.

يقترب الثنائي مصطفى محمد ومحمد حمدي نجما منتخب مصر من الجاهزية التامةواللحاق بمباراة منتخب جنوب أفريقيا في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر إقامة مباراة منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتعرض الثنائي محمد حمدي ومصطفي محمد للإصابة فى مباراة منتخب مصر الوطني ونظيره منتخب زيمبابوي فى أولي جولات دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2025 بـ المغرب

خالد بيومي منتخب مصر امم أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

الذهب

قفزة قوية .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

المتهمات

تفاصيل حبس 3 فتيات يُمارسن أعمالًا منافية للآداب داخل نادٍ صحي بالشروق

فتوح وإمام عاشور

«الغندور» يكشف حقيقة مشادة «فتوح» و«عاشور» في مران منتخب مصر بالمغرب

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

ترشيحاتنا

فيراري تيستاروسا

أول سيارة كهربائية 1035 حصان من فيراري تثير الضجة

أخبار السيارات

أخبار السيارات| بي واي دي راكو تهدد عرش سيارات هوندا.. ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة

هونذا

هوندا تستدعي أكثر من 70 ألف سيارة مركبة بسبب عيب خطير في الفرامل

بالصور

أرخص 5 سيارات SUV زيرو في مصر.. الأفضل والأنسب للعائلات

أرخص سيارات SUV
أرخص سيارات SUV
أرخص سيارات SUV

اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير

استمرار تواجد الأجهزة التنفيذية بمنطقة "الحلقة" بالزقازيق لعدم عودة أي إشغالات أو باعة جائلين

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور
بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور
بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد