الوادي الجديد.. بدء إنشاء مبنى العيادات الخارجية بالتأمين الصحي بالخارجة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، مقر التأمين الصحي بالخارجة؛ وذلك لمتابعة أعمال البدء في إنشاء مبنى للعيادات الخارجية، بحضور الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز ولفيف من التنفيذيين المعنيين.

وأكد المحافظ على متابعة خطة التنفيذ للانتهاء من الأعمال الإنشائية وفقًا للخطة الزمنية، لإنشاء مقر متكامل تابع للتأمين الصحي يضم ٧ عيادات طبية ومعمل تحاليل وصيدلية ومخزن؛ في إطار جهود المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين وتيسير تلقي المستفيدين من خدمات التأمين الصحي لها.

من ناحية أخرى، تفقد الزملوط مقر محكمة الخارجة سابقًا بحي الزهور ؛ لبحث رفع كفاءة المبنى ودراسة استغلاله كمقر جديد لمدرسة التمريض بالخارجة.