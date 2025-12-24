قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يحسم الجدل: كيف سيؤثر اتفاق صندوق النقد على معيشة المصريين؟
بمقدم 100 ألف جنيه| موعد حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وتقسيط حتى 20 عاما
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. دعم بنية الكهرباء أنقذنا من انقطاع الخدمة.. بنينا دولة حديثة رغم التحديات
مدبولي: مصر في 2014 كانت "شبه محطمة".. والآن نحن على أرض صلبة
الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة أبوقمرة شمال دارفور
وزير المالية: المفاوضات مع صندوق النقد إيجابية.. وأولوية قصوى لخفض الدين وأعباء أجهزة الموازنة
محمد سامي يزور لوكيشن الست موناليزا ويفاجئ مي عمر
لجنتان من المنشآت الآيلة للسقوط والحي لمعاينة عقار إمبابة المنهار
بنظام "حق الانتفاع".. خطة حكومية لتحويل مباني وسط القاهرة إلى فنادق عالمية
الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل سقوط مدير العلاقات العامة بوزاة البيئة
تعرف على أسماء مصابي ومتوفي حادث انقلاب سيارة ميكروباص في أسوان
مدبولي: ملف الدين على رأس أولويات الدولة.. ولن نُحمل المواطن أعباء إضافية
الوادي الجديد.. بدء إنشاء مبنى العيادات الخارجية بالتأمين الصحي بالخارجة

منصور ابوالعلمين

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، مقر التأمين الصحي بالخارجة؛ وذلك لمتابعة أعمال البدء في إنشاء مبنى للعيادات الخارجية، بحضور الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز ولفيف من التنفيذيين المعنيين.

وأكد المحافظ على متابعة خطة التنفيذ للانتهاء من الأعمال الإنشائية وفقًا للخطة الزمنية، لإنشاء مقر متكامل تابع للتأمين الصحي يضم ٧ عيادات طبية ومعمل تحاليل وصيدلية ومخزن؛ في إطار جهود المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين وتيسير تلقي المستفيدين من خدمات التأمين الصحي لها.

من ناحية أخرى، تفقد الزملوط مقر محكمة الخارجة سابقًا بحي الزهور ؛ لبحث رفع كفاءة المبنى ودراسة استغلاله كمقر جديد لمدرسة التمريض بالخارجة.

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

مزيد من الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات

لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ تستقبل وزير الخارجية غدا

عقوبات جديدة لمخالفة المسار أو السرعة بتعديلات قانون المرور الجديدة

تعديلات المرور الجديدة.. السيارة غير المرخصة تضبط والضريبة تحسب بأثر رجعي

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

فيديو

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

