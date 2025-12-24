قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يحسم الجدل: كيف سيؤثر اتفاق صندوق النقد على معيشة المصريين؟
بمقدم 100 ألف جنيه| موعد حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وتقسيط حتى 20 عاما
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. دعم بنية الكهرباء أنقذنا من انقطاع الخدمة.. بنينا دولة حديثة رغم التحديات
مدبولي: مصر في 2014 كانت "شبه محطمة".. والآن نحن على أرض صلبة
الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة أبوقمرة شمال دارفور
وزير المالية: المفاوضات مع صندوق النقد إيجابية.. وأولوية قصوى لخفض الدين وأعباء أجهزة الموازنة
محمد سامي يزور لوكيشن الست موناليزا ويفاجئ مي عمر
لجنتان من المنشآت الآيلة للسقوط والحي لمعاينة عقار إمبابة المنهار
بنظام "حق الانتفاع".. خطة حكومية لتحويل مباني وسط القاهرة إلى فنادق عالمية
الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل سقوط مدير العلاقات العامة بوزاة البيئة
تعرف على أسماء مصابي ومتوفي حادث انقلاب سيارة ميكروباص في أسوان
مدبولي: ملف الدين على رأس أولويات الدولة.. ولن نُحمل المواطن أعباء إضافية
بمبلغ ضخم.. شراء نادٍ مكسيكي شهير| تفاصيل

مجدي سلامة

شكلت شركة أولاماني المكسيكية للترفيه وشركة جنرال أتلانتيك الأمريكية للاستثمارات الخاصة، تحالفا استراتيجيا للاستحواذ المشترك على نادي كلوب أمريكا - أحد أكبر فرق كرة القدم في المكسيك - في صفقة تقدر قيمة أصولها المجمعة بنحو 490 مليون دولار.


وقالت الأطراف المعنية إن الصفقة تنص على احتفاظ شركة أولاماني بحصة مسيطرة تبلغ 51 في المئة فيما تحصل جنرال أتلانتيك على 49 في المئة في كيان جديد يحمل اسم "جروبو أجيلاس".

وسيملك الكيان الجديد أيضا ملعب أزتيكا، مقر نادي كلوب أمريكا، إضافة إلى الأرض المجاورة له، بينما سيتولى إميليو أزكاراجا، أكبر حملة الأسهم في أولاماني، منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "جروبو أجيلاس".

ومن المقرر أن يستضيف ملعب أزتيكا المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم 2026.

واستثمرت جنرال أتلانتيك نحو ثلاثة مليارات دولار في 14 شركة مكسيكية منذ افتتاح مكتبها في مكسيكو سيتي عام 2015.

وتتطلب الصفقة موافقة حملة الأسهم في أولاماني، إضافة إلى موافقة هيئة مكافحة الاحتكار في المكسيك.

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

مشغولات ذهبية

مزيد من الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات

مجلس الشيوخ

لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ تستقبل وزير الخارجية غدا

قانون المرور

عقوبات جديدة لمخالفة المسار أو السرعة بتعديلات قانون المرور الجديدة

قانون المرور

تعديلات المرور الجديدة.. السيارة غير المرخصة تضبط والضريبة تحسب بأثر رجعي

بالصور

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

