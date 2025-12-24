بمبلغ ضخم.. شراء نادٍ مكسيكي شهير| تفاصيل

شكلت شركة أولاماني المكسيكية للترفيه وشركة جنرال أتلانتيك الأمريكية للاستثمارات الخاصة، تحالفا استراتيجيا للاستحواذ المشترك على نادي كلوب أمريكا - أحد أكبر فرق كرة القدم في المكسيك - في صفقة تقدر قيمة أصولها المجمعة بنحو 490 مليون دولار.



وقالت الأطراف المعنية إن الصفقة تنص على احتفاظ شركة أولاماني بحصة مسيطرة تبلغ 51 في المئة فيما تحصل جنرال أتلانتيك على 49 في المئة في كيان جديد يحمل اسم "جروبو أجيلاس".

وسيملك الكيان الجديد أيضا ملعب أزتيكا، مقر نادي كلوب أمريكا، إضافة إلى الأرض المجاورة له، بينما سيتولى إميليو أزكاراجا، أكبر حملة الأسهم في أولاماني، منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "جروبو أجيلاس".

ومن المقرر أن يستضيف ملعب أزتيكا المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم 2026.

واستثمرت جنرال أتلانتيك نحو ثلاثة مليارات دولار في 14 شركة مكسيكية منذ افتتاح مكتبها في مكسيكو سيتي عام 2015.

وتتطلب الصفقة موافقة حملة الأسهم في أولاماني، إضافة إلى موافقة هيئة مكافحة الاحتكار في المكسيك.