وكيل رياضة الدقهلية: لا تهاون في الانضباط أو التقصير داخل الديوان العام

عقد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات الداخلية، بمكتبه بديوان عام المديرية، بحضور طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، و مديري الإدارات الداخلية، وذلك في إطار إحكام السيطرة الإدارية وضبط منظومة العمل داخل الديوان العام.

وأكد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي تهاون أو تقصير في الأداء الوظيفي، مشددا على أن الانضباط والالتزام الكامل بالقواعد والتعليمات خط أحمر لا يسمح بتجاوزه، وأن أي إخلال بواجبات العمل سيقابل بالإجراءات القانونية، واللوائح المنظمة للعمل.

وأوضح الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل الوزارة، أن سرعة إنجاز الأعمال وجودتها تمثل معيارا أساسيا في تقييم الأداء، مؤكدا رفضه القاطع لتراكم الملفات أو تعطيل المصالح أو التأخير في الرد على المكاتبات الرسمية تحت أي مبرر.

وشدد وكيل الوزارة على أن مأموريات العمل لن تقبل شكلا أو مضمونا إلا إذا كانت فعلية ومحددة الهدف، مع الالتزام التام بتقديم تقرير تفصيلي موثق عقب العودة من المأمورية يوضح ما تم إنجازه على أرض الواقع، مؤكدا أن أي مأمورية دون عائد حقيقي سيتم محاسبة المسؤول عنها.

كما وجّه بضرورة الالتزام الصارم بمواعيد الحضور والانصراف، والتدرج الإداري في عرض الموضوعات، وتفعيل المتابعة اليومية داخل كل إدارة، مشيرا إلى أن التقييم الوظيفي خلال الفترة المقبلة سيكون قائما على الالتزام والانضباط ومعدلات الإنجاز الفعلية فقط دون مجاملة أو استثناء.

واختتم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية الاجتماع بالتأكيد على أن العمل بروح الفريق والمسؤولية واجب لا اختيار، وأن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة وحاسمة لكافة الإدارات، تنفيذا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتعليمات السيد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبما يضمن تطوير الأداء الإداري وتحقيق أعلى مستوى من الانضباط داخل الديوان العام.