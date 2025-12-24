عايدة رياض ترد على شائعات وفاتها: الحمد لله أنا كويسة وبخير

ردت الفنانة عايدة رياض عن الأخبار التي انتشرت في الفترة الأخيرة عن وفاتها، معبرة عن غضبها الشديد ومشيرة إلى أن كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عار تماما من الصحة.



وقال عايدة :"عايدة رياض في ذمة الله!!! ،مش عارفة بجد إيه قلة الأدب الي احنا وصلنا ليها دي استفدت ايه لما تقول عليا اني توفيت ارتقو شوية و شوفولكو شغلانة تعملوها بدل ما انتو فاضيين مش سايبين حد ف حاله.. نفيا لأي شائعات الحمدلله انا كويسة و بخير".

كشفت الفنانة عايدة رياض في تصريح خاص لـ«صدى البلد» عن استعدادها للمشاركة في مسلسل درش مع النجم مصطفى شعبان.

وقالت عايدة رياض في تصريحات خاصة لصدي البلد : «استعد لبدء تصوير مسلسل درش بإذن الله، استعدادًا لعرضه في عام 2026"

يذكر أن مسلسل درش محطة مهمة في مشوار النجم مصطفى شعبان حيث يراهن فريق العمل على تقديم قصة تحمل مزيجا من التشويق و الدراما الاجتماعية ، بما يتماشي من ذوق المشاهدين في موسم رمضان.