تجارة عين شمس تختتم مؤتمرها الدولي الأول بتوصيات هامة لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا المالية

اختتمت كلية التجارة جامعة عين شمس فعاليات المؤتمر الدولي الأول والذي انعقد تحت شعار "أبتكر لتقود" (Innovate to Lead) بجلسة ختامية، عُرِض خلالها أهم التوصيات، وتم الإعلان عن أفضل رؤية بحثية

جاء المؤتمر تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور ا.د شريف فاروق وزير التموين وا.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس

وقد خَلُصَ البيان الختامي لمؤتمر "الابتكار والتكنولوجيا المالية... آفاق جديدة للاقتصاد والاستثمار" إلى عدد من التوصيات الاستراتيجية الموجهة لصناع القرار منها تحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار ووضع خطة متكاملة تربط تطوير التكنولوجيا المالية بجذب الاستثمارات الرقمية، مع تحديد مؤشرات أداء لقياس الأثر الاقتصادي.

إطلاق منصات تمويل مبتكرة، مثل التمويل الجماعي للأصول الرقمية والتمويل غير المركزي، لتنويع أدوات الاستثمار

دعم الشركات الناشئة والتركيز على حلول "التمويل الذكي" للمشروعات الريادية القائمة على الابتكار لخلق فرص عمل جديدة

وضع إطار تشريعي مرن وإنشاء "مختبر تنظيمي" (Regulatory Sandbox) يحفز شركات التكنولوجيا المالية الجديدة مع حماية حقوق المستثمرين

رقمنة الخدمات الأساسية والإسراع في تنفيذ الهوية الرقمية الوطنية ونظم الدفع الفوري لضمان بيئة عمل سلسة وآمنة

تأسيس مرصد وطني لتوظيف البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في إنتاج تحليلات تنبؤية تدعم القرار الاقتصادي

تطوير نماذج الأعمال وحث المؤسسات المالية على تبني تقنيات "البلوك تشين" والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءتها التنافسية

تحديث المهن المالية ومراجعة المعايير المهنية لإعداد كوادر متخصصة في تحليل البيانات المالية ومراجعة الأنظمة الذكية

ضوابط التقنيات الناشئة وتشكيل فرق عمل لوضع معايير لمراجعة واعتماد الأصول الرقمية والعقود الذكية لضمان الموثوقية

أولوية الأمن الرقمي وتبني نهج "الأمن بالتصميم" في الخدمات المالية ورفع جاهزية المؤسسات للتصدي للتهديدات السيبرانية

حوكمة الخصوصية ووضع سياسات توازن بين تمكين الابتكار وحماية خصوصية بيانات الأفراد والشركات

الرقابة الذكية وتزويد الهيئات الرقابية بأدوات التكنولوجيا التنظيمية (RegTech) لمواكبة الأسواق سريعة التطور

إعداد كوادر شابة في مجالات التكنولوجيا المالية المتقدمة بالشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص

دمج الابتكار في التعليم وإدخال مفاهيم التكنولوجيا والابتكار في جميع المراحل التعليمية (قبل الجامعي، الجامعي، والدراسات العليا)

رفع الوعي المالي وتنظيم حملات وطنية لتعريف المجتمع بفرص ومخاطر الاستثمار الرقمي وأدوات الحماية

كما دعا المؤتمر لتشكيل مجلس رفيع المستوى يضم كافة الجهات المعنية (البنك المركزي، وزارة المالية، والاتصالات) لتحويل هذه التوصيات إلى خطة عمل وطنية بجدول زمني واضح، بهدف وضع الاقتصاد المصري على خريطة الريادة العالمية خلال العقد القادم

واختتم اليوم بالتقاط الصور التذكارية الجماعية لكافة الوفود المشاركة، وسط إشادة واسعة بالتنظيم والمحتوى العلمي للمؤتمر.