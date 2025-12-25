قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ بورسعيد: مستمرون في دعم ورعاية المواهب الشابة بكافة المجالات
وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يشهدان ختام فعاليات الدورة الـ 15 للمهرجان القومي للتحطيب ويُكرِّمان رموزه
موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر
الصين تحذر اليابان: ستتخذ تدابير حازمة ضد أي أعمال مضايقة واستفزاز
قرار جديد من وزير التربية والتعليم لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالمنظومة
تضامن فني واسع.. حنان مطاوع تساند ريهام عبدالغفور بعد واقعة التصوير: «مظاهرة حب»
القابضة للصناعات الغذائية تطرح لحومًا وأسماكًا بتخفيضات تصل إلى 20% بمناسبة أعياد الميلاد
احذر: الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يهدّد صحة المواطنين.. والأمراض التنفسية «محتاجة صبر»
لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بـ 19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
وفد قيادي من حماس يختتم زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد
البيت الأبيض يوجه القوات الأمريكية للتركيز على حصار النفط الفنزويلي
في مشاجرة بينهما داخل محل عمله.. حبس المتهمة بقتــ.ـل طليقها بشبرا الخيمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تجارة عين شمس تختتم مؤتمرها الدولي الأول بتوصيات هامة لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا المالية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

اختتمت كلية التجارة جامعة عين شمس فعاليات المؤتمر الدولي الأول والذي انعقد تحت شعار "أبتكر لتقود" (Innovate to Lead)  بجلسة ختامية، عُرِض خلالها أهم التوصيات، وتم الإعلان عن أفضل رؤية بحثية

جاء المؤتمر تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور ا.د شريف فاروق وزير التموين وا.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس

وقد خَلُصَ البيان الختامي لمؤتمر "الابتكار والتكنولوجيا المالية... آفاق جديدة للاقتصاد والاستثمار" إلى عدد من التوصيات الاستراتيجية الموجهة لصناع القرار منها تحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار ووضع خطة متكاملة تربط تطوير التكنولوجيا المالية بجذب الاستثمارات الرقمية، مع تحديد مؤشرات أداء لقياس الأثر الاقتصادي.

إطلاق منصات تمويل مبتكرة، مثل التمويل الجماعي للأصول الرقمية والتمويل غير المركزي، لتنويع أدوات الاستثمار

دعم الشركات الناشئة والتركيز على حلول "التمويل الذكي" للمشروعات الريادية القائمة على الابتكار لخلق فرص عمل جديدة

وضع إطار تشريعي مرن وإنشاء "مختبر تنظيمي" (Regulatory Sandbox) يحفز شركات التكنولوجيا المالية الجديدة مع حماية حقوق المستثمرين

رقمنة الخدمات الأساسية والإسراع في تنفيذ الهوية الرقمية الوطنية ونظم الدفع الفوري لضمان بيئة عمل سلسة وآمنة

تأسيس مرصد وطني لتوظيف البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في إنتاج تحليلات تنبؤية تدعم القرار الاقتصادي

تطوير نماذج الأعمال وحث المؤسسات المالية على تبني تقنيات "البلوك تشين" والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءتها التنافسية

تحديث المهن المالية ومراجعة المعايير المهنية لإعداد كوادر متخصصة في تحليل البيانات المالية ومراجعة الأنظمة الذكية

ضوابط التقنيات الناشئة وتشكيل فرق عمل لوضع معايير لمراجعة واعتماد الأصول الرقمية والعقود الذكية لضمان الموثوقية

أولوية الأمن الرقمي وتبني نهج "الأمن بالتصميم" في الخدمات المالية ورفع جاهزية المؤسسات للتصدي للتهديدات السيبرانية

حوكمة الخصوصية ووضع سياسات توازن بين تمكين الابتكار وحماية خصوصية بيانات الأفراد والشركات

الرقابة الذكية وتزويد الهيئات الرقابية بأدوات التكنولوجيا التنظيمية (RegTech) لمواكبة الأسواق سريعة التطور

إعداد كوادر شابة في مجالات التكنولوجيا المالية المتقدمة بالشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص
دمج الابتكار في التعليم وإدخال مفاهيم التكنولوجيا والابتكار في جميع المراحل التعليمية (قبل الجامعي، الجامعي، والدراسات العليا)

رفع الوعي المالي وتنظيم حملات وطنية لتعريف المجتمع بفرص ومخاطر الاستثمار الرقمي وأدوات الحماية

كما دعا المؤتمر لتشكيل مجلس رفيع المستوى يضم كافة الجهات المعنية (البنك المركزي، وزارة المالية، والاتصالات) لتحويل هذه التوصيات إلى خطة عمل وطنية بجدول زمني واضح، بهدف وضع الاقتصاد المصري على خريطة الريادة العالمية خلال العقد القادم

واختتم اليوم بالتقاط الصور التذكارية الجماعية لكافة الوفود المشاركة، وسط إشادة واسعة بالتنظيم والمحتوى العلمي للمؤتمر.

كلية التجارة جامعة عين شمس جامعة عين شمس كلية التجارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 نهاية تعاملات اليوم

حقيقة انفصال منى زكي وأحمد حلمي

بعد نجاح فيلم الست.. هل تم انفصال منى زكي وأحمد حلمي؟

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

رئيس الوزراء

مدبولي يقطع وعدا للمصريين: "مصر هتبقى فى مكان تاني خالص خلال 4 سنوات"

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات المجانية

عقار إمبابة

بعد يوم ونصف .. انتشال جثة مُسن وابنته من أسفل أنقاض عقار إمبابة | تفاصيل

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

وزيرا التضامن والعمل يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون

نائب وزير الصحة

الصحة: انخفاض الأمية بالدقهلية من 18% إلى 16%

قداس عيد الميلاد

غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس عيد الميلاد المجيد.. صور

بالصور

بدون خجل.. كيف تجعلين زوجك يخاف خسارتك ولا يستغني عنك أبدا؟

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

هوت شوكليت
هوت شوكليت
هوت شوكليت

الفراولة.. فوائد وأضرار لا تتوقعها

الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها

هذا ما يفعله الرمان لـ الرجال والحامل

فوائد الرمان
فوائد الرمان
فوائد الرمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد