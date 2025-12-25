أخبار قنا.. الانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية.. إعلان نتيجة مسابقة الطالب المثالى للإعدادى والثانوى

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها المحافظ يتابع مع وفد وزارة العدل مشروعات تطوير مكاتب الشهر العقارى، ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات وتجهيز المقار الانتخابية وتأمينها استعدادا لانتخابات الجولة الثانية بانتخابات مجلس النواب، مديرية التربية والتعليم تعلن نتيجة مسابقة الطالب المثالي لمرحلتي الإعدادي والثانوي، والتموين يحرر 38 مخالفة خلال حملة تموينية لضبط الأسواق، السكرتير العام يبحث مع هيئة سلامة الغذاء آليات تشديد الرقابة على شركات الأغذية، والمحافظ يوجه بتحديد الموقف والمستهدف للموجة 28 لإزالة التعديات.

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وفد وزارة العدل برئاسة المستشار صلاح مجاهد مساعد أول وزير العدل، المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون أبنية دور المحاكم، والمستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، والوفد المرافق لهما، علي هامش افتتاح مكتبي توثيق الشهر العقاري ، ومجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة قنا.

وأكد عبدالحليم، أن افتتاح مكتب الشهر العقاري الجديد بمنطقة المساكن يأتي في إطار خطة الدولة لتقريب الخدمات من المواطنين، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة لأهالي محافظة قنا، بما يتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.





عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعا موسعا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بانطلاق جوله الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر إجراؤها يومي السبت والأحد الموافق 28، 27 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار حرص المحافظة على ضمان سير العملية الانتخابية بانتظام وتوفير جميع وسائل الأمان والراحة لدعم المشاركة الإيجابية للمواطنين.

وأكد عبد الحليم، أن المحافظة انتهت من إعداد بيئة مناسبة تساعد الناخبين على أداء واجبهم الوطني بسهولة ويسر، موضحًا أن عدد المواطنين المقيدين بجداول الناخبين يبلغ مليوني و215 ألف و411 ناخبًا، سيدلون بأصواتهم داخل 307 مراكز انتخابية و352 لجنة فرعية موزعين على 4 دوائر انتخابية على مستوى المحافظة.



أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، نتيجة مسابقة الطالب المثالي لمرحلتي الإعدادي والثانوي والتي نفذها توجيه عام التربية الاجتماعية، تحت رعاية هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف سوميه عبدالفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية وتنفيذ الدكتور سيد مرزوق، موجه عام التربية الاجتماعية.



وقال هانى عنتر الصابر، وكيل الوزارة التربية والتعليم بقنا، إن نتيجة مسابقة "المرحلة الاعدادية" أسفرت عن فوز الطالب يوسف أحمد كمال مدرسة اللغات بالألومنيوم إدارة نجع حمادى، والطالبة شهد عبدالحميد أحمد مدرسة فرشوط الاعدادية بنات إدارة فرشوط على المركز الأول، وحصل الطالب أحمد توفيق محمد مدرسة سيدي عبدالرحيم الإعدادية بنين إدارة قنا التعليمية.

قاد حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، حملة تموينية موسعة شملت مركز دشنا، لمتابعة الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.



وأسفرت حملة المرور على عدد من المخابز البلدية بمركز دشنا، عن تحرير 25 مخالفة تموينية تنوعت ما بين “نقص وزن الخبز، عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية”.



بحث اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، مع ممثلي الهيئة العامة لسلامة الغذاء، آليات تشديد الرقابة على شركات الأغذية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وذلك تنفيذًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية، في إطار تكليفات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وحرص الدولة على حماية صحة المواطنين.

وتناول الاجتماع مناقشة بنود الكتاب الدوري، والذي يستهدف إحكام منظومة التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية، وتعزيز التنسيق المشترك بين الجهات التنفيذية والرقابية، بما يسهم في تحقيق أعلى معدلات الانضباط داخل الأسواق وضمان سلامة السلع الغذائية المتداولة.



بحث الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الاستعدادات التنفيذية لانطلاق الموجة الثامنة والعشرين، لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية؛ وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ الموجة السابعة والعشرين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي والحفاظ على حق الدولة.

وأكد محافظ قنا، بأن تنفيذ الموجات المتتالية لإزالة التعديات يأتي نتاجًا لتقييم موضوعي ومستمر للمراحل السابقة، مشيرًا إلى أن تراكم نسب الإنجاز التي تحققت خلال الموجات الماضية أسهم في الوصول إلى الموجة الـ28، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من إحكام السيطرة وتكثيف الجهود، خاصة في التعامل مع الحالات المتبقية التي لم يتم حسمها بالشكل المطلوب.

