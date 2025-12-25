خالد الغندور: تدريبات خاصة للشناوي قبل مواجهة جنوب أفريقيا

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تلقي اللاعب محمد الشناوي تدريبات خاصة خلال مران الفراعنة اليوم.

محمد الشناوي

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:“محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، خاض تدريبات خاصة خلال مران الفراعنة اليوم”.

وتابع :“المران شهد تركيزا مكثفا من سعفان الصغير، مدرب حراس المرمى، على تدريب جميع الحراس، مع تخصيص جرعات تدريبية أكبر لمحمد الشناوي، من أجل تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال مباراة زيمبابوي، وزيادة جاهزيته الفنية والبدنية لضمان الظهور بشكل قوي أمام جنوب أفريقيا”.