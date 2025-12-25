التنورة والفنون الشعبية المصرية تُشعل أجواء الكريسماس في فنادق شرم الشيخ

تنوّعت الفقرات الفنية والبرامج الاستعراضية والترفيهية التي أعدّتها فنادق ومنتجعات جنوب سيناء السياحية، تزامنًا مع احتفالات الكريسماس وعيد الميلاد المجيد، في أجواء احتفالية مبهجة جذبت السائحين من مختلف الجنسيات والأعمار.

وانطلقت أولى حفلات الكريسماس داخل المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ وسط أجواء من البهجة والتفاعل، حيث تصدّرت فقرة «التنورة» المشهد، باعتبارها واحدة من أبرز العروض الفنية، إذ لم تكن مجرد استعراض، بل فنًا تراثيًا مصريًا أصيلًا نجح في أسر قلوب السائحين، الذين تفاعلوا معها على المسرح بشكل لافت.

وقال أحمد مجدي طلالة، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع، إن فقرة التنورة تُعد من الفقرات الأساسية في البرامج الترفيهية المقدمة للسائحين خلال احتفالات الكريسماس، موضحًا أنه على الرغم من اختلاف لغات وثقافات الحضور، فإن لغة الموسيقى الشعبية وحركات الجسد قادرة على جذب الجميع دون استثناء.

وأوضح أن خبراء السياحة المصريين حرصوا على توظيف فن التنورة ضمن الفلكلور المصري كأحد عناصر الجذب السياحي، حيث يحظى هذا الفن برواج واسع بين السائحين الأجانب والعرب، لما يتميز به من طابع بصري وحركي مميز.

وأشار إلى أن مدينة شرم الشيخ تشهد إقبالًا سياحيًا كبيرًا منذ بداية الموسم الشتوي، لافتًا إلى أن نسب الإشغال الفندقي تتجاوز 92%، وتصل إلى 100% في بعض الفنادق، نتيجة تنوع الفعاليات الاحتفالية التي تشمل فقرات بابا نويل، والاستعراضات الغنائية والفنية، وتوزيع الهدايا على السائحين خلال فترات تناول الطعام، مؤكدًا أن هذه الفقرات المسائية تُعد من أهم عوامل الجذب داخل المنتجعات السياحية.

من جانبه، أكد الخبير السياحي ماجد توفيق أن البرامج الترفيهية تمثل عامل جذب رئيسيًا للسائحين، خاصة عندما تجمع بين ثقافات متعددة تلبي مختلف الأذواق، وتزداد أهميتها عندما تتضمن فقرات مخصصة للأطفال، مشيرًا إلى أن منتجعات شرم الشيخ وصلت إلى مستوى متقدم من الاحترافية في تنظيم برامج ترفيهية شاملة ترضي جميع الفئات.

وقال إن السائحين يحرصون على إدراج فقرة التنورة ضمن قائمة العروض الاستعراضية، إلى جانب الفقرات الغنائية والاستعراضية المتنوعة بين الطابعين الشرقي والغربي، مؤكدًا أن منتجعات شرم الشيخ باتت تنافس نظيراتها العالمية في مستوى البرامج والخدمات، ما عزز مكانتها كوجهة سياحية عالمية مفضلة لعشاق الترفيه.