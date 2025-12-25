قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ بورسعيد: مستمرون في دعم ورعاية المواهب الشابة بكافة المجالات
وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يشهدان ختام فعاليات الدورة الـ 15 للمهرجان القومي للتحطيب ويُكرِّمان رموزه
موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر
الصين تحذر اليابان: ستتخذ تدابير حازمة ضد أي أعمال مضايقة واستفزاز
قرار جديد من وزير التربية والتعليم لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالمنظومة
تضامن فني واسع.. حنان مطاوع تساند ريهام عبدالغفور بعد واقعة التصوير: «مظاهرة حب»
القابضة للصناعات الغذائية تطرح لحومًا وأسماكًا بتخفيضات تصل إلى 20% بمناسبة أعياد الميلاد
احذر: الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يهدّد صحة المواطنين.. والأمراض التنفسية «محتاجة صبر»
لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بـ 19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
وفد قيادي من حماس يختتم زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد
البيت الأبيض يوجه القوات الأمريكية للتركيز على حصار النفط الفنزويلي
في مشاجرة بينهما داخل محل عمله.. حبس المتهمة بقتــ.ـل طليقها بشبرا الخيمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التنورة والفنون الشعبية المصرية تُشعل أجواء الكريسماس في فنادق شرم الشيخ

احتفالات الكريسماس بشرم الشيخ
احتفالات الكريسماس بشرم الشيخ
ايمن محمد

تنوّعت الفقرات الفنية والبرامج الاستعراضية والترفيهية التي أعدّتها فنادق ومنتجعات جنوب سيناء السياحية، تزامنًا مع احتفالات الكريسماس وعيد الميلاد المجيد، في أجواء احتفالية مبهجة جذبت السائحين من مختلف الجنسيات والأعمار.

وانطلقت أولى حفلات الكريسماس داخل المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ وسط أجواء من البهجة والتفاعل، حيث تصدّرت فقرة «التنورة» المشهد، باعتبارها واحدة من أبرز العروض الفنية، إذ لم تكن مجرد استعراض، بل فنًا تراثيًا مصريًا أصيلًا نجح في أسر قلوب السائحين، الذين تفاعلوا معها على المسرح بشكل لافت.

وقال أحمد مجدي طلالة، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع، إن فقرة التنورة تُعد من الفقرات الأساسية في البرامج الترفيهية المقدمة للسائحين خلال احتفالات الكريسماس، موضحًا أنه على الرغم من اختلاف لغات وثقافات الحضور، فإن لغة الموسيقى الشعبية وحركات الجسد قادرة على جذب الجميع دون استثناء.

وأوضح أن خبراء السياحة المصريين حرصوا على توظيف فن التنورة ضمن الفلكلور المصري كأحد عناصر الجذب السياحي، حيث يحظى هذا الفن برواج واسع بين السائحين الأجانب والعرب، لما يتميز به من طابع بصري وحركي مميز.

وأشار إلى أن مدينة شرم الشيخ تشهد إقبالًا سياحيًا كبيرًا منذ بداية الموسم الشتوي، لافتًا إلى أن نسب الإشغال الفندقي تتجاوز 92%، وتصل إلى 100% في بعض الفنادق، نتيجة تنوع الفعاليات الاحتفالية التي تشمل فقرات بابا نويل، والاستعراضات الغنائية والفنية، وتوزيع الهدايا على السائحين خلال فترات تناول الطعام، مؤكدًا أن هذه الفقرات المسائية تُعد من أهم عوامل الجذب داخل المنتجعات السياحية.

من جانبه، أكد الخبير السياحي ماجد توفيق أن البرامج الترفيهية تمثل عامل جذب رئيسيًا للسائحين، خاصة عندما تجمع بين ثقافات متعددة تلبي مختلف الأذواق، وتزداد أهميتها عندما تتضمن فقرات مخصصة للأطفال، مشيرًا إلى أن منتجعات شرم الشيخ وصلت إلى مستوى متقدم من الاحترافية في تنظيم برامج ترفيهية شاملة ترضي جميع الفئات.

وقال إن السائحين يحرصون على إدراج فقرة التنورة ضمن قائمة العروض الاستعراضية، إلى جانب الفقرات الغنائية والاستعراضية المتنوعة بين الطابعين الشرقي والغربي، مؤكدًا أن منتجعات شرم الشيخ باتت تنافس نظيراتها العالمية في مستوى البرامج والخدمات، ما عزز مكانتها كوجهة سياحية عالمية مفضلة لعشاق الترفيه.

جنوب سيناء احتفالات الكريسماس شرم الشيخ موسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 نهاية تعاملات اليوم

حقيقة انفصال منى زكي وأحمد حلمي

بعد نجاح فيلم الست.. هل تم انفصال منى زكي وأحمد حلمي؟

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

رئيس الوزراء

مدبولي يقطع وعدا للمصريين: "مصر هتبقى فى مكان تاني خالص خلال 4 سنوات"

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات المجانية

عقار إمبابة

بعد يوم ونصف .. انتشال جثة مُسن وابنته من أسفل أنقاض عقار إمبابة | تفاصيل

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

وزيرا التضامن والعمل يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون

نائب وزير الصحة

الصحة: انخفاض الأمية بالدقهلية من 18% إلى 16%

قداس عيد الميلاد

غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس عيد الميلاد المجيد.. صور

بالصور

بدون خجل.. كيف تجعلين زوجك يخاف خسارتك ولا يستغني عنك أبدا؟

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

هوت شوكليت
هوت شوكليت
هوت شوكليت

الفراولة.. فوائد وأضرار لا تتوقعها

الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها

هذا ما يفعله الرمان لـ الرجال والحامل

فوائد الرمان
فوائد الرمان
فوائد الرمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد